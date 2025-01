Boca cerró a otro refuerzo de jerarquía para Gago.

Boca Juniors aceleró en las últimas horas y cerró al séptimo refuerzo en el mercado de pases, para la alegría del entrenador Fernando Gago. De la mano del presidente Juan Román Riquelme, el club de La Ribera tendrá como nuevo arquero en los próximos días nada menos que a Agustín Marchesín. De acuerdo con el periodista deportido de TyC Sports, Leandro "Tato" Aguilera, el portero de 36 años es el fichaje para pelear por el puesto con Sergio "Chiquito" Romero y Leandro Brey.

La operación a la que fue sometido el ex Racing derivó en la necesidad del "Xeneize" de incorporar a un guardavalla, dado que el juvenil Brey no dio demasiadas garantías cuando le tocó atajar. De esta manera, la institución azul y oro concretó un viejo anhelo del ex Lanús, que declaró públicamente en reiteradas ocasiones que es hincha de Boca. Sobre el final de su carrera, a "Marche" se le cumplió el sueño de estar bajo los tres palos del equipo de sus amores.

Se trata de un jugador que pasó por la Selección Argentina en diferentes etapas en los últimos tiempos, aunque jamás se pudo consolidar allí. Luego de su gran rendimiento en el "Granate", también se destacó en México (Santos Laguna y América) para más tarde brillar en Europa en Porto y Celta de Vigo. Finalmente, recaló en Gremio de Brasil antes de sumarse al "Xeneize".

Marchesín es el séptimo refuerzo de Boca en 2025.

¿Cuándo puede ser el debut de Marchesín en Boca?

Más allá de que Marchesín tenía un contrato vigente con Gremio hasta el 31 de diciembre del 2025, el jugador se plantó ante el interés del "Xeneize" por su pase y forzó la transferencia. De esta manera, se sumará al plantel profesional dirigido por Gago en plena pretemporada y, al margen de los amistosos, le apuntará directamente al estreno oficial ante Argentinos Juniors en La Bombonera el domingo 26 de enero a las 19 horas, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Los números de Marchesín en su carrera

572 partidos.

568 goles recibidos.

232 vallas invictas.

15 títulos conseguidos.

¿Quiénes son los refuerzos de Boca en 2025?