El Negro González Oro cruzó a Cinthia Fernández y la calló en pleno vivo: "Estás interrumpiendo"

La panelista de TV y el conductor protagonizaron un fuerte cruce. Cinthia Fernández fue callada en vivo por Oscar González Oro.

Oscar "El Negro" González Oro debutó como conductor en Nosotros a la Mañana y en la segunda emisión ya protagonizó un encontronazo con Cinthia Fernández. El conductor calló a la panelista por una pregunta que consideró inoportuna y ella se mostró enojada.

El fuerte cruce ocurrió cuando el hermano del joven futbolista que se quitó la vida después de haberle pegado una patada en la cabeza a un árbitro estaba al aire de Nosotros a la Mañana desde un móvil para contar su historia. Fernández comenzó a cuestionar al hombre por la actitud de su hermano con el árbitro y González Oro se indignó por la falta de tacto de la panelista.

El cruce de Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana

Entrevistado: "Se está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca, bronca generada por ese réferi".

Fernández: "Sí y lo voy a sostener".

Entrevistado: "Escúcheme, déjeme terminar de hablar, no sea irrespetuosa. La conversación es de a dos".

Fernández: "Yo no estoy discutiendo".

González Oro: "Estás interrumpiendo al entrevistado que está de duelo".

Entrevistado: "¿Puede cerrar la boca?".

Fernández: "Me callo porque me están callando nada más".

El entrevistado continuó su relato y contó que su hermano era como un hijo para él, ya que era más joven, y se mostró sumamente angustiado por lo vivido. El periodista Ángel de Brito compartió el recorte de ese momento televisivo en su cuenta de Twitter y comentó: "Cinthia enojada con Oro".

La furia de Cinthia Fernández con Aníbal Lotocki

"Me llama la atención cómo ni siquiera puede tener empatía por una persona. Perdón, te voy a interrumpir porque yo estoy que me salgo de la vaina. Alguien me puede explicar ¿cómo este pedazo de sorete se sienta ahí cuando Silvina Luna está en terapia intensiva? ¿Cuántas veces se le pidió dar la cara?", soltó Fernández en medio del mal momento de salud de Silvina Luna. Y siguió: "¿Cuántas veces vino acá la mujer a hacer papelones y a mentirnos en la cara? ¿Le parece el momento correcto a este cara rota, a este mentiroso, a este negligente que sigue operando? No se puede creer que destruyó la vida de un montón de personas. Mató a gente".