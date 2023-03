Una importante figura de Telefe le soltó la mano a Jey Mammón: "Es una porquería"

Figura querida de la señal de la familia se pronunció en torno al tema que conmueve a miles de televidentes y destruyó a Jey Mammón con una dura sentencia.

Telefe afronta una crisis tras la denuncia de abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto contra Jey Mammón y que sacudió a todas las figuras del "canal de la familia" y las obligó a hablar del tema que involucra al conductor de La Peña de Morfi en sus programas. Pero quien no se anduvo con medias tintas fue la conductora Verónica Lozano al ser consultada sobre la situación y dar su opinión: "Es todo un espanto".

En un móvil con Implacables (El Nueve), Vero Lozano y Analía Franchín -ambas figuras de Telefe- hablaron sobre las denuncias que pesan sobre Jey Mammón y Marcelo Corazza- y la conductora de Cortá por Lozano se mostró categórica cuando le preguntaron por el otrora co-equiper de Jésica Cirio en el programa heredado de Gerardo Rozín. "Tanto lo de Jey (Mammón) como lo de Marcelo (Corazza) me pareció espantoso. Estoy horrorizada. Jey Mammón es alguien a quien quiero mucho, tengo un vínculo con él pero no hablamos. Es todo un espanto, una mierda", sentenció Verónica.

"Con Jey tengo una amistad y creo que la Justicia lo tiene que aclarar. No me gusta condenar antes que la Justicia se expida", sumó Franchín. Sobre las medidas que implementó el canal para despegarse de Mammón, Lozano mostró su desconocimiento ante la noticia de que Jey no estará más en La Peña y remarcó que se acababa de enterar.

También, la animadora de televisión habló sobre la detención de Marcelo Corazza y señaló: "Sé que hubo una causa con respecto a esto (el abuso sexual), que la víctima lo denunció en el 2020 y que se cerró la causa. En principio siempre le creo a la víctima (...) Lo de Corazza es una porquería. Son temas muy sensibles, estamos hablando de delitos muy graves: trata de personas, corrupción de menores, es una mierda de todo".

El consejo de Vero Lozano para alertar a los jóvenes

"Es importante transmitir que un abusador no necesariamente es un monstruo. Hay que estar alertas en casa, que los chicos y las chicas tengan Educación Sexual Integral (ESI) para saber que nadie puede tocar ni abusar de ellos. Para que se hable de esto más profundamente", cerró Vero Lozano en su intervención en el programa de Susana Roccasalvo para hablar sobre el tema que conmociona a la sociedad argentina y ocupa las portadas de los medios de espectáculos.