Una figura de Netflix destrozó a Milei: "La pobreza está creciendo"

Una actriz que brilla en Netflix destruyó a Javier Milei.

Durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece), Julieta Cardinali fue una de las invitadas que más dio que hablar. En una mesa compartida con Fernando Bravo, Juan José Campanella y Carmen Maura, la actriz se mostró preocupada por la situación social y económica del país y apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei. “La pobreza está creciendo muchísimo, hay muchísima gente quedándose sin trabajo. La situación que estamos pasando me da mucha tristeza”, expresó Cardinali, con gesto serio y tono de indignación.

La artista también habló del impacto de las políticas actuales en el ámbito cultural. “Se está filmando mucho menos por el desfinanciamiento del INCAA y CineAR. Eso repercute directamente en la cantidad de producciones y en los equipos técnicos que se quedan sin trabajo”, sostuvo. En la charla, Cardinali reveló que actualmente complementa sus ingresos como actriz con un emprendimiento textil. Su comentario dio pie a una breve intervención de Campanella, quien la felicitó por su iniciativa: “Te felicito porque la ropa es lo único que no sufrió por Internet”.

Sin embargo, Cardinali devolvió la frase con una aclaración contundente: “No sufrió, pero está sufriendo con el Gobierno. Lo textil está pasando por un momento muy difícil, es un rubro muy castigado”. Sus palabras generaron un profundo silencio en el estudio y se convirtieron en una de las declaraciones más comentadas de la noche, en un programa que combinó humor, política y tensión en partes iguales.

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Julieta Cardinali

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad de indagar en la vida personal de la actriz y le hizo una pregunta que descolocó a todos: “¿Y con Calamaro te ves?”, lanzó sin filtro. Cardinali, visiblemente incómoda, respondió con un breve “No”. Pero la Chiqui insistió: “¿Mala relación?”. La actriz asintió y, ante una nueva repregunta (“¿Te fue infiel?”), decidió ponerle un límite elegante al tema: “No tengo idea, no sé. Ya pasaron muchos años, me separé hace más de 15. No hablo de él porque ya pasó a ser más la intimidad de mi hija. Ya no es más mi intimidad”.