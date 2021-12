Una figura de Masterchef reveló que no volvería a participar: "Mucho esfuerzo"

Una de las máximas estrellas de la segunda temporada de MasterChef Celebrity reveló que no volvería al certamen gastronómico.

Así como MasterChef Celebrity significa un gran impulso de popularidad para cada una de las celebridades que se ubican detrás de las hornallas más famosas del país, también requiere de un esfuerzo muy grande de los participantes. Así lo reconoció una de las figuras más destacadas de la segunda edición, que aseguró que no volvería a participar del certamen.

Cada una de las tres ediciones de MasterChef Celebrity fueron un éxito indudable en materia de rating. Para que así fuera, cada uno de los integrantes del programa debió poner mucho esfuerzo de su parte en las extensas grabaciones diarias, según remarcaron los distintos participantes del ciclo. A medio año de haberse coronado como el segundo campeón de MasterChef Celebrity, Gastón Dalmau sentó su postura respecto a la posibilidad de volver a participar del certamen que tiene como jurados a los exigentes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

"Fue mucho esfuerzo y otra vez meterme como participante no lo haría. Aparte, ya gané", se sinceró el actor en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez). En ese sentido, el ex Casi Ángeles agregó: "Muchas veces pensé qué pasaría si hicieran otro programa de finalistas, pero no; prefiero quedarme así". De todos modos, Dalmau no descartó la posibilidad de regresar a MasterChef Celebrity, aunque desde otro lugar.

"Me gustaría volver desde el lado de la producción", reveló el actor y ganador de la segunda temporada del popular certamen gastronómico. Además de reconocer que lo puso muy feliz el boom que vivió con MasterChef y la repercusión que tuvo el programa en todas las generaciones, Dalmau comparó le edición en la que triunfó con la actual: "En nuestra temporada éramos más histéricos, gritábamos más. No sé si por el grupo o por qué, pero fuimos muy diferentes".

Cómo será MasterChef a la carta, el programa que conducirá Gastón Dalmau

MasterChef a la carta, el ciclo en el que el actor Gastón Dalmau, ganador de la última edición del reality culinario de Telefe, recibirá participantes del MasterChef Celebrity, se emitirá desde el 2 de enero, todos los domingos al término de la gala de eliminación en el canal Telefe Hits (canal 149) de la plataforma de streaming Pluto TV.

Durante el envío, el actor de la serie juvenil Casi ángeles, que se alzó con el premio en la segunda edición de MasterChef Celebrity, recibirá a distintas figuras que formaron parte del reality para compartir entrevistas, juegos y desafíos. Además, se podrán encontrar más contenidos exclusivos y todo el detrás de escena de la competencia gastronómica más importante del mundo en mitelefe.com.