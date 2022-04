Una figura de La Voz vuelve con todo a Telefe: de quién se trata

Telefe sigue contratando estrellas y ahora se quedará con el regreso de una que le dio mucho resultado en La Voz Argentina 2021. De quién se trata y cuándo será su regreso.

Telefe sigue acumulando buenas noticias después de un arranque de 2022 a pleno, en el que destrozó a El Trece en el rating conseguido en la TV argentina. Ahora, el canal de las tres pelotitas sumó a una nueva figura para continuar con el dominio en el encendido abierto a nivel nacional.

La señal de ViacomCBS incorporó nada menos que a Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina en 2021 que conmovió a los millones de seguidores del programa que conduce Marley. La información se conoció en estas últimas horas y sorprendió a propios y a extraños.

Telefe vuelve a contar con Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina

Todo indica que en las próximas semanas comenzarán las grabaciones con el jurado, que estará conformado, al igual que en la edición anterior, por: Mau y Ricky Montaner, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Soledad "La Sole" Pastorutti.

De hecho, la producción del famoso reality show de talentos artísticos ya comenzó a trabajar en los videos promocionales, que servirán para anunciar la llegada de una nueva edición, para que los aspirantes al trofeo por ser "el o la mejor cantante amateur del país" vayan con todo por el premio mayor. En este sentido, la semana pasada trascendió que Marley y "La Sole" estuvieron grabando algunas escenas en un reconocido shopping ubicado en la zona de Martínez, provincia de Buenos Aires.

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021, vuelve a Telefe.

Cuándo empieza La Voz Argentina 2022 por Telefe

Todo indica que esta nueva temporada se estrenará en junio próximo, aunque todavía no se conocieron el día ni el horario exactos. Al menos los castings ya fueron un éxito rotundo: miles de personas asistieron a las pruebas que se realizaron en distintas ciudades del país, a las que incluso fueron muchos extranjeros, para participar dentro de poco tiempo del reality que fue un furor en cuanto a la audiencia el año pasado.

Quién es Francisco Benítez, el joven tartamudo que ganó La Voz Argentina 2021

El cordobés de 23 años impactó a la audiencia desde el comienzo en el ciclo porque, para cantar, desaparece el problema de salud que padece desde pequeño. A pesar de que su actuación se viralizó luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su historia y, ante la sorpresa generalizada, reveló: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”.

Y completó: “Canto desde los diez años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente, no puedo decir si lo hago bien o no". Benítez, perteneciente al "team Sole", ganó la final en noviembre pasado con un 44,3% de los votos y se llevó el premio mayor de un millón de pesos.