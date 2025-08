La desgarradora advertencia de Margarita Barrientos por la situación en los comedores

La dirigente social y fundadora de Los Piletones, Margarita Barrientos, apuntó contra el gobierno de Javier Milei y afirmó que no envían los subsidios para los comedores y que no hay alimentos. Reveló que hay más gente asistiendo a los espacios comunitarios y que la gente no llega a fin de mes.

En diálogo con FM RE 1073, Barrientos, que recientemente cerró un comedor por la falta de alimentos, admitió que “hay muchos problemas en los comedores inclusive el mío por la falta de alimentos ya que no llega el subsidio y recién el 18 de este mes van a tener novedades”.

La dirigente social sostuvo que no reciben alimentos por parte de la administración libertaria y que “cada vez más gente” asiste a los espacios comunitarios. La declaración de Barrientos se da en medio de la eliminación del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RenaCom), encargado de acreditar la existencia de espacios gestionados por organizaciones sociales que brindan asistencia alimentaria.

Recientemente, la dirigente social alertó que tuvo que cerrar uno de sus comedores porque no puede "sostenerlo" ni dar abasto al alimento que a diario le piden decenas de chicos y adultos. También advirtió que cada vez "hay más familias" que se acercan buscando un plato de comida por primera vez ya que “la gente no llega a fin de mes” porque “no aumentan los sueldos”.

Cerrar un comedor en medio de la crisis

"Cerré el comedor de Cañuelas porque no se puede alimentar, no lo puedo sostener. Viene tanta gente que si mando comida a ese comedor me falta en Los Piletones", dijo hace unas semanas Barrientos en diálogo con El Destape.

*Tenemos mucha gente en los comedores, les preguntás porque vienen y dicen 'no me alcanza, si no vengo acá no como'", detalló. "No recibimos nada del Gobierno. Todo lo que recibimos es de la gente particular, que ya es nada. Cada vez es más difícil", insistió Barrientos.