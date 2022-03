El desesperado pedido de Francisco Benítez, ganador de La Voz: "Denuncien por favor"

El ganador de La Voz Argentina reapareció con un desesperado pedido. Francisco Benítez escribió en las redes sociales realizando una grave denuncia.

En 2021 tuvo un año de maravillas. Francisco Benítez logró cautivar a los oyentes y a los jurados del certamen emitido por Telefe quedándose con el trofeo de campeón en La Voz Argentina y ganando un importante premio económico. También consiguió su casa, que gracias a la ayuda de Belu Lucius pudo darle a su familia un techo propio, y a la misma le agregó una pileta que le fue obsequiada por una empresa del rubro.

Justamente, esta empresa sufrió la falsificación de su perfil de Instagram a semanas de haber colocado la piscina en la casa de Francisco Benítez. Ante esta situación, el artista que logró consagrarse en La Voz Argentina 2021 realizó un enfático pedido a sus seguidores para que denuncien a quienes se hacen pasar por la empresa que le cumplió el sueño de tener su pileta.

"¡Cuenta falsa! Denuncien por favor, publican nuestros trabajos", manifestó Francisco Benítez, haciéndose parte del grupo de personas que fue falsificado y tomando como propia la causa. ¿Por qué sucedió esto? Porque quien lleva adelante este emprendimiento es amigo del cantante.

"Hermano @xavier_ochoa.ok me dejaste sin palabras de verdad amigo, no puedo describir esta tremenda sorpresa que me diste. Agradecido totalmente, con vos y tus compañeros de trabajo que son de lo mejor. Te mereces el cielo amigo", escribió Francisco Benítez en febrero, cuando le regalaron este obsequio acuático que ya puede disfrutar con su familia.

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021, el reality show de canto de Telefe, anunció que oficialmente ya tiene una nueva casa, ubicada en Colonia Tirolesa, en el departamento de Colón, Córdoba.

Así lo anunció Belu Lucius, influencer y panelista que también ayudó a cumplirle este sueño a Francisco: construir una vivienda prefabricada en aquel terreno ubicado en Córdoba del cual ya era dueño. Gracias a esto, Francisco podrá vivir en su vivienda propia junto con su novia, Rocío, y su hijo Ciro, nacido justo un día después de la final de La Voz.

Después de varias dificultades para construirle la casa, ya que necesitaban tener una base adecuada, tuvieron que pedirle ayuda a otra empresa de construcción. Más tarde, Belu anunció: “Para poder poner la vivienda prefabricada se necesita una base sólida, estable y nivelada; una platea. Ahora sí, en unas semanas ya le van a poder entregar la casa”.