El motivo por el que Lali Espósito podría bajarse de La Voz Argentina

Telefe lucha por retener a Lali Espósito para la próxima temporada de La Voz Argentina pero la artista ya tendría otros planes: los motivos de su posible bajada.

Lali Espósito está viviendo en España, país en el que eligió continuar con su carrera artística. En 2021, su participación en el reality show de Telefe La Voz Argentina como parte del jurado junto a Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti fue todo un éxito y la producción lucha por mantenerla, aunque parece difícil.

La gran mayoría de los seguidores de La Voz coinciden en que Lali fue el motor de todo el certamen. Con su carisma, su simpatía y su espontaneidad que la caracterizan, la exestrella de las novelas de Cris Morena se consagró como la preferida por el público. A partir de los rodajes de la tercera temporada de Sky Rojo, serie de Netflix que se realizó en España, Lali tuvo que decidir en qué país quería seguir gestando su carrera.

Finalmente, decidió que su futuro estaba ahí junto a las grandes artistas femeninas del momento también asentadas en España, como Rosalía y Nathy Peluso. Por esta razón, se supo que la producción de La Voz Argentina está haciendo todo lo posible para mantenerla en la próxima temporada y que planean armar su organización en base a la disponibilidad de Espósito. Por ahora, lo único que se sabe es que el reality tiene fecha de regreso a la pantalla prevista para la segunda mitad de este 2022, pero todavía no se asegura que ella podrá formar parte.

El incómodo momento de Lali Espósito frente a Leo Messi

Recientemente, Lali dio una entrevista para el programa español El Hormiguero y contó una cómica anécdota que vivió frente a Lionel Messi en las redes sociales. Resulta que Lali se hizo una lista aparte de “mejores amigos” para subir fotos y videos más íntimos, como de sus juntadas con amigos y cosas más personales. Messi estaba incluido dentro de esta lista y, un día, ella subió un video que él terminó viendo y le hizo sentir mucha vergüenza.

“Subí una cosa graciosa y bizarra sobre mi vida, jodiendo con un amigo. De pronto veo que lo había visto Leo Messi. Yo lo agregué a ‘mejores amigos’, pero me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social con mis amigos ahí gritando. No iba en pedo, pero parece que estoy en pedo todo el rato”, bromeó la artista.

Lali cerró la anécdota pidiéndole disculpas públicas a la estrella del fútbol y asegurándole que no siempre se comporta así de alocada: “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Y dije: ‘Ay, Leo. Te juro que no soy así todo el rato, te quiero’. Así que Leo, si pensás que no estoy bien tenés razón, pero no me dejes de seguir’”.