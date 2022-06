Una fanática contó su encuentro con Darío Barassi y lo dejó mal parado: "La decepción"

La joven se expresó duramente a través de su cuenta de Twitter por una situación que dejó mal parado al conductor de 100 Argentinos Dicen.

Darío Barassi quedó completamente expuesto por una situación en la vía pública. Una fanática relató el momento vivido y, por una actitud en particular, lo fulminó a través de su cuenta de Twitter.

Las redes se hicieron eco de la actitud de Darío Barassi debido a que una joven publicó un fuerte descargo que se hizo viral. Abril Fran es la usuaria que describió lo sucedido con el conductor de 100 Argentinos Dicen. "Pará pará, salí a caminar y a la vuelta del departamento estaba el gordo Barassi cenando", comenzó.

Se preveía un relato de manera amistosa y que terminaba en buenos términos para la fanática del programa emitido por El Trece: "Lo vi y con una sonrisota lo saludé emocionada". Sin embargo, dio un giro inesperado y fulminó al conductor por una actitud que la enfureció. "Me levantó la mano nomás, y con alta cara de culo. La decepción", expresó con mucha rabia la joven, quien acumula miles de interacciones en el tuit redactado en horas de la noche de este lunes 13 de junio.

La respuesta de la gente en Twitter

Algunos de los comentarios fueron en apoyo a la internauta. "Media pila, te debes a tus seguidores"; "Se nota que es bastante mal llevado, solo con mirar el programa te das cuenta"; "Que feo cuando son así", fueron algunos de los mensajes que le brindaron a Abril.

Por otra parte, hubo otras personas que no opinaban igual y se lo hicieron saber. "¿Y qué esperabas, que se levante corriendo a saludarte?"; "Agradecé que tuvo el gesto de levantar la mano"; "No sabía que tenía la obligación de ponerse a tomar el té con vos solo porque lo saludaste"; "Así como lo saludaste vos a lo mejor cien personas lo saludaron", subrayaban los mensajes en contra de lo dicho por la fanática.

Darío Barassi batió un nuevo récord en 100 Argentinos Dicen

Darío Barassi, conductor de 100 Argentinos Dicen recibió una increíble noticia tras muchos meses de trabajo y El Trece le destacó sus esfuerzos. Luego de su nominación como mejor conductor en los premios Martín Fierro 2022, el humorista celebró un nuevo triunfo.

El jueves 2 de junio de 2022, 100 Argentinos Dicen cumplió 500 emisiones y el rating explotó. Según datos de IBOPE Media, 100 Argentinos Dicen llegó a los 10 puntos, quedando como el programa con más rating de toda su franja horaria. Este fue un récord total, ya que hacía mucho tiempo el programa no alcanzaba semejantes niveles de audiencia. Por todo esto, El Trece festejó los números con una gran celebración dentro del canal.

"Llegué ofuscado. Me dolía la rodilla. Siempre sueño. Pero la tele es magia. La tele transforma, te acompaña, te aliviana. Yo siempre digo que en el estudio de 100 Argentinos Dicen patino, me deslizo. Hoy más que nunca. El equipo que siempre es un 10 hoy preparó sorpresa, y yo lo siento como un abrazo que siempre viene bien", escribió Barassi en su cuenta de Instagram. Y cerró: "Amor por este programa, por este equipo, por ustedes y por Mavira y Miguelo. Felices 500 programas a este show que me cambió la vida y la carrera. Vamos por más siempre!!!".