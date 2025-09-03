Una famosa modelo reveló que salió con Martín Tetaz y que la plantó: "Me dejó abandonada"

Una famosa modelo reveló haber tenido una cita con Martín Tetaz.

Martín Tetaz fue invitado al programa No damos abasto (Love/ST TV) y puede que se haya preparado para responder un sinfín de preguntas relacionadas a la política, actividad a la cual se avoca. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que ocurrió: Anamá Ferreira, que estaba también en la mesa, lo expuso y contó que tuvieron una cita.

Guille Barrios fue quien encendió la chispa, al ver como entre ambos se notaba que algo había pasado: "¿Ustedes tuvieron algo?". Luego de varias risas en ambos lados, fue la brasileña quien disparó: "Tuvimos una cita, pero me dejó abandonada y tirada". Más risas le sucedieron a aquella declaración, hasta que ella volvió a tomar la palabra: "¿Cómo estás Martín?". A la par que se llevaba un vaso de agua a la boca, respondió con sarna: "Esperame que respire un poco".

Anama Ferreira, famosa modelo brasileña que hace años reside en la argentina.

Anamá Ferreira y la cita con Martín Tetaz

Ahí fue cuando la de Campo Belo explicó: "Me invitó a tomar algo, fui a tomar algo con él. Yo sé que Fernanda Iglesias estaba muerta por salir con él... pero Fernanda, no pudiste". Tras ello, le reprochó: "Martín, yo vi una nota que vos dijiste: ‘no estoy en ninguna aplicación de citas'", a lo cual este lo negó. "Estaba pasando los perfiles de Tinder a la noche y lo vi ahí. Dije ‘voy a poner un match’. Y puse un match", contó ella, a lo que él se sumó: "Mis ojos se pusieron como un dos de oro cuando veo ese match. Pensé 'se me dio'".

"A mí me suelen decir que no soy yo, que es mentira, entonces pensé: ‘¿estarán usando las fotos de Martín?, ¿qué hago?’", deslizó la brasileña, aunque inmediatamente prosiguió con su respuesta: "Voy a tomar algo con esta persona para ver si es realmente Martín. Y era Martín, es divino". "Todo bien, pero somos muy conocidos, muy famosos. Llegamos a una fiesta y se termina la fiesta", concluyó.