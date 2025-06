Una famosa actriz confesó que estaría con Javier Milei "por plata": "Está de moda"

Una de las actrices argentinas más famosas y una confesión que dejó mudos a todos.

Una famosa actriz de Argentina confesó que estaría con Javier Milei "por plata". La revelación sorprendió a propios y extraños, ya que la protagonista también afirmó que "está de moda" vincularse con el mandatario mediante la vía económica. "Primero lo tendría que conocer", aclaró.

En efecto, quien hizo estas declaraciones es María Eugenia Ritó. La vedette fue entrevistada por La Criti y dejó definiciones impactantes sobre Javier Milei. "¿Has visto que han pasado ya, primero Fátima Florez, después Yuyito González, las novias del presidente, ahora estuvo coqueteando un poco a Mariana Brey? ¿Vos tendrías un vínculo con el presidente Javier Milei?", le preguntaron, y ella contestó sin filtros.

"Mirá, si me diera algo de plata de todo lo que tiene él, seguramente sí. Por plata, sí. Primero lo tendría que conocer, pero bueno, parece que está de moda", aseguró María Eugenia Ritó. Acto seguido, la actriz destacó que al Presidente "le gustan mucho las cámaras" porque es "muy cholulo".

En forma tajante, Ritó dijo sobre Javier Milei: "Lo que pasa es que claramente él es muy cholulo. Ustedes se acuerdan que, antes de que sea presidente, él no hacía otra cosa más que ir a los programas, y hablar, y exponerse. Le gustan mucho las cámaras".

El sorpresivo encuentro entre Javier Milei y el Cholo Simeone: "Jugué contra vos"

Javier Milei y Diego "Cholo" Simeone se reunieron en Madrid, la capital de España, en el marco de la gira del presidente de la Nación por Europa e Israel. El Jefe de Estado tuvo una conversación con el mediocampista de la Selección Argentina, entrenador de Atlético de Madrid desde enero del 2012. De acuerdo con el breve video difundido por la cuenta oficial de X de Oficina del Presidente, la charla entre ambos fue amena y hasta tuvo momentos de bromas.

Allí se aprecia cómo el líder de La Libertad Avanza ingresa por una puerta junto a su hermana y asesora Karina Milei, mientras que del otro lado lo esperan el director técnico de 55 años y su esposa Carla Pereyra. "¡Ooooooh! ¡Síiiiiii!", exclama de alegría el economista de 54 años cuando ve al exvolante. "¡Señor Presidente!", le devuelve entonces una gloria de la historia de la "Albiceleste", mientras ambos se fundieron en un abrazo.

"¡Qué placer verte!", le lanzó directamente Milei al "Cholo" Simeone. "¿Todo bien?", le preguntó el extécnico de River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. "Todo en orden, todo en orden... Yo he jugado contra vos", le recordó el "Peluca" al exfutbolista. "Sí, me acuerdo, me acuerdo...", le contestó el ídolo del "Colchonero". "Jugaba mejor él, él era bueno...", reconoció Karina mientras ingresó desde atrás para saludar al ex Inter y a Carla, su esposa desde el 2019. "Él era bueno, yo me la rebuscaba", acotó el Jefe de Estado.