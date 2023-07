Una ex Gran Hermano se quebró y confirmó su separación en vivo: "Lo decidí yo"

Una de las figuras de la última edición de Gran Hermano confirmó que se separó nuevamente. Qué dijo y de quién se trata.

Una de las figuras más destacadas de la última edición local de Gran Hermano se volvió tendencia tras confirmar en Intrusos que se volvió a separar de su pareja. "Esta vez lo decidí yo", se sinceró la ex "hermanita" en vivo, entre lágrimas, en diálogo con el programa que por estos días está conduciendo Marcela Tauro ante la ausencia de Flor de la V.

Tal como ocurrió con la mayoría de sus ediciones anteriores, la más reciente temporada de Gran Hermano fue un verdadero fenómeno en la televisión argentina. El reality alcanzó excelentes niveles de audiencia y también en las redes sociales anduvo muy bien, por lo que quienes pasaron por la casa más famosa del país se hicieron muy famosos en buena parte del país, sobre todo aquellos que llegaron más lejos en la competencia o sobresalieron por alguna situación en particular.

Así sucedió con Romina Uhrig, que ganó muchos seguidores por su historia de vida y su forma de ser. La ex diputada llegó a Gran Hermano separada y así se mantuvo durante su estadía en el reality. Pero tras su paso por la casa más famosa del país, Romina se reconcilió con Walter Festa, padre de sus hijas, y quien alquiló una casa en un barrio privado para vivir todos juntos.

"Yo obviamente tengo mis hijas con él, al mes volvimos y ahora son cosas mías de la separación, más nuestras. Esta vez lo decidí yo", reveló Romina en diálogo con Intrusos el viernes pasado. La aclaración de la ex Gran Hermano es porque en la anterior separación, el que había decidido alejarse era Festa. Sin querer entrar en detalles, Uhrig agregó: "Hay un montón de cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo y heridas que me quedaron de la anterior separación".

Cómo fue la separación de Romina Uhrig

Por otra parte, Romina contó que está buscando dónde alquilar para irse de la casa del barrio privado en el que está con sus hijas, y de la que se fue su expareja para que esté tranquila. De todos modos, la ex Gran Hermano aclaró que no sabe si la separación es definitiva: "Tengo un gran cariño por él y porque vivimos cosas maravillosas. Siempre tuvo buen trato y fue muy caballero, creo que eso me enamoró de él".

"Siempre hablo del perdón y de nunca herir a las personas, sacarse las cosas feas que no hacen bien. En este momento no lo estoy logrando", agregó Romina. Para cerrar, Uhrig volvió a lamentar esta separación, ya que sus hijas son muy cercanas al padre y le duele por ellas: "Es como volver de vuelta a lo mismo".