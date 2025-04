Una integrante de Cocineros Argentinos sufrió un accidente y está internada.

Cocineros Argentinos es un programa histórico de la televisión argentina que lleva más de una década en la pantalla, con algunos cambios de canales y de figuras en el medio. De ese modo, una reciente noticia sobre el accidente que sufrió una de sus cocineras repercutió de manera masiva en los medios del país.

Se trata de Madame Papin, conocida por su sentido del humor alocado y divertido, quien fue embestida por un auto en plena Avenida del Libertador ayer al mediodía. La cocinera se encontraba en el Estadio Obras en medio de una jornada laboral por un catering para un evento, cuando decidió ir a hacer unas compras que necesitaba y, al cruzar la mencionada calle, fue atropellada por un coche.

Mónica Borda (su verdadero nombre) llegó consciente al hospital CEMIC a pesar del gran golpe que había recibido en la cabeza, pero en la institución sufrió una convulsión y la tuvieron que intubar. Su hija Lucía dialogó con Infobae y contó: "Mamá sufrió un accidente y está estable. Hay que esperar porque tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y está en terapia intensiva porque convulsionó. Por ahora no es necesario operarla, tenemos que esperar para ver cómo sigue".

Otro equipo de Cocineros Argentinos.

