Un periodista de ESPN reveló su atracción por Morena Beltrán: "Nunca pasó nada"

El conductor de TV se sinceró sobre sus sentimientos hacia su colega y compañera de programa.

Morena Beltrán cautivó la atención de un reconocido periodista de ESPN, quien expresó sus sentimientos para con su colega y así develó el misterio instalado por los rumores de un romance entre ellos. Además, el joven se expresó sobre cómo vive sus relaciones de amistad con mujeres.

Se trata de Juan Marconi, quien habló con Luis Novaresio en Debo Decir sobre su vínculo con la periodista deportiva. "No estoy saliendo con Morena Beltrán… pero no te odio para nada por la pregunta. Es mi ex compañera porque ahora estoy de licencia en el canal porque vamos a participar en las elecciones", explicó el conductor de televisión y aludió a que su vínculo con su colega sería solo profesional.

"Pero More es compañera, te diría que amiga… No como mis amigos de toda la vida porque la conozco hace poco tiempo, pero es una divina, talentosa. Para mí, es la mejor aparición lejos del periodismo", siguió Marconi. Luego, se refirió a la amistad entre hombres y mujeres: "La amistad entre el hombre y la mujer existe, pero después… son etapas y momentos. No estoy hablando puntualmente de More. Nunca pasó nada con ella ni está pasando. Cuando uno dice la verdad, no tartamudea".

Juan Marconi sobre la incursión de mujeres en el medio deportivo

El hijo de Orlando Marconi se refirió al cambio de paradigma feminista que hay en el ambiente del periodismo deportivo desde hace algunos años y enunció: "Celebro la irrupción de las mujeres en el ambiente deportivo. Durante mucho tiempo estuvieron totalmente excluidas del medio y hoy mismo por ahí dan la misma opinión sobre un tema que un hombre, pero se las sigue mirando de reojo. Sin embargo, con la fuerza que vienen y el talento con que trabajan cierran bocas constantemente. Aunque no es lo que ellas quieran hacer, cierran bocas tácitamente todo el tiempo".

"Hoy hay un montón de referentes, More sobre todo. Porque no nos olvidemos de que tiene 22 años. Por eso digo que es presente y futuro. Es como la aparición de un Messi en inferiores", cerró al respecto en una nota con Ciudad.com, donde también elogió a Beltrán como profesional: "Yo no sé si será la periodista deportiva del momento, sino que es la chica del presente y del futuro por varios años. Me parece que es una de las mejores apariciones en el medio en mucho tiempo, es una fenómena".