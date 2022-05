Un participante renunció al millón, emocionó a Guido Kaczka y le llovieron aplausos

El motivo de su renuncia sensibilizó al conductor y a todos los presentes que aplaudieron su decisión.

En la edición de este miércoles por la noche de Los 8 Escalones por El Trece, se dio un emotivo momento con el participante que ganó el millón de pesos. Como consecuencia de esto se pusieron de manifiesto varios sentimientos encontrados que fueron reflejados posteriormente.

La última pregunta con la que Walter, el participante, ganó el millón de pesos, fue "¿qué equipo se coronó campeón de la primera edición de la actual Copa Argentina disputada en el año 2012?". Frente a la respuesta correcta de que fue Boca, se coronó campeón.

La clásica pregunta de Guido Kaczka para ver si volvía a disputar el millón de pesos se hizo presente e inmediatamente tomó la palabra para explicar por qué no volvía: "En realidad yo necesitaría seguir porque tengo cosas que pagar, ayudar a mi viejo, pero lo mismo que le dije a él ahora te lo digo a vos", comenzó el relato de Walter.

Sostuvo que su papá "está peor que yo, es jubilado, y está en una situación como muchos jubilados. Cuando nos despedimos le dije que algo bueno va a llegar. Llegó ahora, y yo quiero que el que quiera pueda tener la oportunidad y por eso no sigo, hasta acá". El relato emocionó a Guido Kaczka, quien se quedó observándolo por unos pocos segundos con una sonrisa en la cara.

Tanto el jurado como los participantes presentes se fundieron en aplausos y tras su decisión, le cedió el lugar a su compañero. "Así es el juego de Los 8 Escalones, da esa potestad, uno puede seguir o no, Walter decide hasta acá y entonces tengo que preguntar", expresó el conductor.

El lugar fue cedido a Facundo pero todo no terminó ahí: rechazó la disputa por otro millón y al respecto, sostuvo: "No, yo ya estoy bien, con estar acá es suficiente para mí. No vuelvo, hasta acá. Vine más por la experiencia que por el premio". Guido se llevó una sorpresa y tuvo que recurrir a Diana, quien se quedó en tercer lugar.

La joven aceptó y sigue en carrera con la posibilidad de ganarse el millón de pesos en la emisión de este jueves. Por su parte, Walter se llevó el millón de pesos y su reacción cautivó a todos los televidentes.

Fue a Los 8 escalones y un periodista de El Trece le dio trabajo

Un participante que asistió al programa de Guido Kaczka, no logró quedarse con el premio del millón de pesos, pero sí pudo conseguir trabajo: un periodista de El Trece lo vio y decidió contratarlo.

Hace unos días, Leo asistió al ciclo que conduce Kaczka y lamentablemente no pudo quedarse con el premio económico. Sin embargo, y tras contar la profesión que ejercía, recibió una propuesta por parte de uno de los miembros del jurado. Se trata de Martín Liberman, quien lo sorprendió para consultarle si quería trabajar en su casa.

¿Cómo se conoció la historia? Fue el propio Liberman el encargado de difundirla en su cuenta de Instagram, donde expresó: "Resulta que necesitábamos un pintor para el cuarto del bebé. Estábamos en pleno 8 escalones. Martín haciendo preguntas en el jurado, participante Leo". Y relató: "'Leo, ¿a qué te dedicás?', le dice Guido. Cuando dijo 'pintor', yo ya le puse los ojos a Leo y dije: 'Cuando termine el programa me le tiro a la yugular'".

Finalmente, el periodista deportivo destacó que "para Leo pintar es como para nosotros hacer preguntas". Y profundizó: "Esto está pago, pero se lo merece. Y se merece que lo contraten porque es un buen tipo, viene en familia, con el papá y el hermano".