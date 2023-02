Un panelista de Telefe se pudrió de Gran Hermano y dejó mal parado a Santiago del Moro

En pleno debate de Gran Hermano, un panelista del programa dijo qué es lo que sucede en la competencia de la casa y Santiago del Moro lo calló de manera tajante. El video del incómodo momento que tuvo lugar en plena transmisión en vivo de Telefe.

En Gran Hermano se vivió una situación muy incómoda. Durante la transmisión del pasado martes 21 de febrero, por la pantalla de Telefe, el panelista Ceferino Reato dijo lo que todos piensan de lo que sucede en la competencia dentro de la casa y Santiago del Moro lo calló abruptamente en plena transmisión en vivo.

En el marco de un debate sobre el reciente ingreso de los familiares de los participantes a la casa de GH, el conductor del programa se refirió al motivo por el que no entraron las hijas de Romina Uhrig: "Mucha gente preguntaba por qué no ingresan las hijas de Romina. Llegado al caso, como en todas las ediciones, los familiares van a entrar un ratito a saludarlos, como ha pasado siempre, pero no en esta oportunidad porque entraban a jugar, es decir, gente que entraba a convivir".

Inmediatamente después, Ceferino intervino y acotó: "Ese es el objetivo, entrar a jugar porque la casa se había caído". Y luego sostuvo lo que muchos usuarios de Twitter manifestaron sobre el juego tras la salida de Walter Santiago: "Después de esa placa, como una final, entre Romina y Alfa, la casa quedó muy aburrida. A esa casa le agarró un 'buenísimo' y esa casa estaba aburrida. Por eso entran las visitas". Y advirtió: "Si la casa estuviera esplendorosa, no sería necesario".

Luego de su exposición, Del Moro intentó callar al panelista y le marcó: "Igual Cefe, estaba previsto desde antes esto, eh". En tanto, el conductor le dejó en claro que la producción de Gran Hermano ya había planificado los ingresos de los familiares de los concursantes: "Esto se preparó con muchas semanas de anticipación".

Ceferino Reato hizo un picante comentario contra Gran Hermano y fue cruzado por Del Moro.

Insistente con su postura, Ceferino Reato expresó: "¿Por qué digo esto? Es como que sin Alfa y con Romina sin poder cargar con el protagonismo de la casa, parecía que a la casa le faltaba un tramo final". Marisa Brel, otra de las panelistas del debate, se metió en la discusión y señaló: "Pero la casa se transforma todo el tiempo". "Pero eso es teoría, pero lo que estamos analizando es por qué entraron los familiares", concluyó el polémico periodista.

Romina dejó expuesta a la producción de Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión

Romina Uhrig soltó sin tapujos lo que realmente pasó previo a la última gala de eliminación de Gran Hermano que terminó con la salida de Daniela Celis. En una charla que tuvo con su sobrino, expuso a la producción de Telefe y automáticamente cortaron la transmisión, por lo que se que generó un sinfín de reacciones entre los seguidores del programa.

"Lo que pasa es que a mi me dio miedo esto: yo la estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli", expresó Romina con respecto a la postura que tuvo siendo la líder de la semana. Allí fue cuando reveló que alguien de la producción la llamó, situación que se había deslizado días atrás por otros videos viralizados en redes sociales.

Cuando la exdiputada le comentó a su sobrino la postura que tomó con respecto a la salvación, reveló que hubo un llamado inesperado. "¿Qué pasa? A mi me llama Gran Primo y me dice...", lanzó Romina, cuando justo en ese momento, Telefe cortó la transmisión y se dedicó a mostrar solamente el patio de la casa de Gran Hermano.

Frente a esta polémica situación, los fanáticos del reality show de Telefe que se encuentra en la recta final expresaron su descontento. "Se nos caga de risa la producción"; "Corruptos"; "Esta mina no sabe callarse", fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales.