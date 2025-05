Un histórico periodista de Intrusos fue internado de urgencia por una dolorosa enfermedad.

América TV sufrió una baja importante en su plantel de periodistas históricos y la noticia asustó a muchos televidentes. Se trata de una histórica figura que pasó por Intrusos y que debió ser internado de urgencia en los últimos días por una dolorosa enfermedad.

El periodista Daniel Ambrosino, actual panelista de A la Tarde y el Noticiero de América, debió faltar a su puesto de trabajo durante la semana pasada porque fue ingresado al Sanatorio Finochietto, donde quedó internado por un problema de diverticulitis. Cada tanto, Ambrosino sufre la inflamación o infección de los divertículos -que son pequeñas bolsas que se forman en la pared interna del intestino grueso- y debe correr al hospital. La diverticulitis puede provocar fiebre, dolor abdominal y problemas en los hábitos intestinales.

La periodista Laura Ubfal se comunicó con Daniel Ambrosino el sábado pasado y este remarcó que "ya esperaba el alta para poder volver a su trabajo regular en América TV". "Los divertículos atacan de nuevo, temporada 3, Ya esperando el alta para volver a casa y agradeció al Sanatorio en general y al doctor Guillermo Capuya, en particular”, había escrito Ambrosino en su cuenta de Instagram. La última internación de Daniel fue en septiembre pasado, en el mismo hospital.

Más allá de su presente en América TV, el panelista histórico de Jorge Rial fue parte de Intrusos hasta sus 20 años cuando decidió renunciar y abandonar el equipo. En ese momento, el periodista reveló cómo su estado emocional se relacionó con las razones que lo llevaron a renunciar: "Tuvimos una reunión con los productores y les dije que no estaba bien, que no estaba contento. Yo me puse a llorar, Anita Guevara que es la productora se puso a llorar, Julián León que es el otro productor abrió los ojos como dos huevos fritos, y nadie sabía qué decir. Fue algo visceral, me salió de adentro: ‘No estoy feliz’uando ya no tenés la pasión, el fuego de siempre. Yo soy un tipo de acción, soy de salir con la cámara, armar notas, la calle, soy un productor nato. Y esto quizás es un desgano, no es fácil estar 20 años en un lugar y mantener la adrenalina a tope. Yo creo que fue un desgaste”.

"Se va": América TV tomó una drástica decisión con una de sus máximas figuras

Marina Calabró está atravesando un momento complejo en su presente laboral en América TV con Sergio Lapegüe. La periodista que trasladó su columna de rating al magazine Lape Club Social mantuvo rispideces con compañeros de trabajo y las autoridades del canal tomaron una fuerte medida.

Todo comenzó cuando Lapegüe contrajo una enfermedad y el programa más nuevo de América TV se quedó huérfano de conductor, hasta que se decidió que Mauro Szeta tomaría ese lugar. La decisión provocó el enojo de Marina Calabró, quien habría manifestado su malestar porque no fue ella la elegida para el reemplazo.

Fue la mediática Yanina Latorre quien filtró en sus historias de Instagram la decisión que tomó América TV luego de la furia de Calabró por no haber sido elegida para la conducción: "A partir de hoy, Calabró no sé queda más en todo el programa de Lapegüe. Hace su columna y se va. Excelente ambiente laboral". Y luego, en tono irónico le dedicó un picantísimo comentario a Marina: "Los egos... las luchas de cartel amor. Si no te van a buscar o no te eligen, no hay llamadito al gerente que te lo solucione. Seguí llamando a gerentes, quejándote. Que el talento y el carisma así no se consiguen".