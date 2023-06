Un amigo de Rodrigo filtró una inesperada versión sobre Marixa Balli y "Lo mejor del amor"

Una de las personas que formó parte del entorno del músico desmintió a la bailarina. El "Potro" y Marixa vivieron un intenso romance durante los '90.

Marixa Balli nunca pierde oportunidad de recordar el romance que tuvo con Rodrigo Bueno. Hasta ahora solo se conocía la parte contada por la bailarina, pues el próximo 24 de junio se cumplirán 20 años de la muerte del cantante. Sin embargo, un viejo amigo del artista salió a desmentir a la creadora de La Cachaca.

De acuerdo a los reiterados testimonios de la empresa textil, ella fue uno de los grandes amores del "Potro". De hecho, hace algunas semanas reconoció que le molesta mucho haber salido con él, ya que la comparan con otras mujeres y no le gusta que la pongan en el mismo lugar que personas que "no fueron tan importantes para él".

No obstante, Juan Paya salió a desmentir a Marixa y aseguró que el músico no la bancaba. “Lo conocí a Rodrigo porque mi primo fue su sonidista durante muchos años. Fui al 70 por ciento de sus shows y una vez me dijo: ‘Vos acá sos ciego, sordo y mudo’. Y yo eso lo respeté siempre", contó.

Pero hubo un relato de Balli que lo hizo cambiar de postura. "Cuando la veía a Marixa decir que él le dedicó “Lo mejor del amor” me pareció cualquiera”, indicó, en diálogo con TN.

“Él no la mostraba como a sus otras novias. Me acuerdo de que cuando aparecía ella Rodrigo me hacía caras. Cuando tocaba en Fantástico ella aparecía y él se escapaba", relató y agregó: "Decidí hablar porque me indigné cuando la vi en PH Podemos Hablar diciendo que una vez la esposó en la habitación para que no saliera”.

Además, según Paya, aseguró que hubo una chica que "sí fue gran amor". "No voy a decir el nombre, él la tenía tatuada. Creo que fue la persona con la que más veces lo ví, la llevaba a todos lados, no le soltaba la mano. Mirando de afuera te podría decir que fue su gran amor o que viviron algo realmente importante", cerró Paya.

Marixa Balli mostró las cartas que le escribió El Potro Rodrigo

Marixa buscó en la bitácora de sus memorias e hizo pública una carta de amor que "El Potro" le dedicó antes de su muerte. La panelista de LAM compartió en Twitter el manuscrito y revolucionó la red social.

Fue en 1992 cuando la bailarina conoció a Rodrigo Bueno y empezaron una relación amorosa que se extendería durante los '90. Aunque la vedette, cantante, actriz es una fuente que en reiteradas ocasiones ha hablado del artista, decidió ir un poco más lejos y se animó a subir a sus redes sociales una prueba irrefutable de que la canción Lo mejor del amor, que "El Potro" lanzó en 1996, fue dedicada para ella.

"Por todo lo que te quiero. Porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solo por Avenida Libertador creíamos ser dos personajes. Fue lo mejor del amor. Rodrigo", se lee en la carta escrita en una servilleta por puño y letra de Rodrigo. Al posteo, la mediática la acompañó con un emotivo mensaje: "Lo vivido no tiene archivo. Esos lindos momentos".