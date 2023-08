Tremendo volantazo: el inesperado rumbo que tomará Julieta Poggio en su carrera

La famosa bailarina comentó por donde quiere llevar su carrera y sorprendió con una particular anuncio.

Julieta Poggio anunció el inesperado volantazo que dará en su carrera y generó gran controversia entre sus fanáticos. En medio de la convocatoria a otros compañeros para trabajar como panelistas o formar parte de otros realities, la bailarina dio a conocer qué quiere hacer de forma profesional.

En una reciente entrevista que brindó con Diario Show, Poggio hizo un repaso por su carrera y las propuestas que le llegaron desde que salió de Gran Hermano. Sin embargo, la actriz aseguró que por el momento quiere "enfocarse en su carrera artística" y confesó que tiene un pendiente que le gustaría cumplir.

"Tengo ganas de probar conducción en un programa de chicos o de juegos, tipo Zapping Zone", aseguró Julieta rememorando el clásico formato que triunfó en Disney Channel. Además, remarcó que no volvería a trabajar dentro de un reality dentro de un buen tiempo: "En este momento no, como que siento que tuvo todo lo lindo que le dio, la exposición que me deja trabajar de lo que me gusta".

Polémica reacción de Julieta Poggio al ver a su ex besándose con un chico: "Mejor me callo"

Julieta Poggio reaccionó a la foto de su expareja, Lucca Bardelli, que se volvió viral en las redes sociales. Aquella imagen en la que el joven aparece besando a otro chico desató una fuerte controversia en las redes, ya que la mayoría de los fanáticos de Gran Hermano (Telefe) consideraron que Lucca se habría tomado esta foto con el único objetivo de llamar la atención. Asimismo, Julieta apuntó sin filtros contra su expareja por su actitud y no disimuló su reacción al ver la imagen.

Desde que la bailarina y su expareja terminaron su relación, Bardelli no dejó de aparecer en diferentes canales y programas de streaming para hablar sobre su separación. Recientemente, incluso confirmó su relación con otra chica. En este contexto, se tomó una foto besando a un amigo, llamado Santiago, y la publicó en sus historias de Instagram. Apenas unos segundos después, la eliminó y la foto se volvió viral en las redes. Tanto Julieta como los fanáticos del programa consideraron que no habría sido un gesto genuino, sino una estrategia para seguir en boca de los medios.

Lejos de quedarse callada, Julieta hizo un contundente comentario al respecto en el streaming Fuera de Joda (Telefe), que realiza junto a Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis, sus excompañeros dentro de la casa más famosa del país. "Me están poniendo mucho algo en el chat acá, no sé si ya lo vieron... Sobre una foto", comentó la bailarina mientras estaban al aire.

"¿Qué foto?", preguntó Daniela. "Se vio una foto. Yo la vi, sin comentarios al respecto, estoy", sumó Poggio. "¿No vas a decir nada?", le preguntó Nacho. "¿Y qué voy a decir? Si tengo que decir algo... Mejor me callo la boca. Mejor lo dejamos ahí", respondió, tajante. "Es que en realidad lo está haciendo para esto, para que hablemos de él. Porque en realidad, no tiene ningún talento, no estuvo en Gran Hermano ni nada, fue espectador. Creo que es mejor subir algo de puterío y que te levanten, pero bueno, le va a durar un mes", reflexionó "La Tora", mientras Poggio asentía con una sonrisa.

Luego, Julieta les pidió a sus fanáticos que dejaran de reenviarle la foto: "Bueno, lo dejamos ahí, no vamos a hablar más del tema. Pero bueno, lo digo para que no lo pongan más porque ya lo vi". "¿Será puterío o amor?", se preguntó Daniela, considerando la posibilidad de que Lucca realmente esté en un vínculo romántico con otro chico. Sin embargo, "La Tora" opinó que "si fuese amor, le daría un beso más copado" y no uno tan forzado para la cámara. "Creo que el tiempo lo va a decir todo", concluyó Celis.