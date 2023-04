Tremendo accidente de Romina Uhrig en vivo: "El diente"

La exparticipante de Gran Hermano vivió un incómodo momento en La Peña de Morfi y tuvieron que auxiliarla.

Romina Uhrig vivió un incómodo momento en vivo y tuvo que ser asistida. La exparticipante de Gran Hermano sufrió un incidente en televisión que se volvió viral en redes sociales.

Este domingo, algunos de los exparticipantes del reality show de Telefe visitaron La Peña de Morfi, ciclo actualmente conducido por Jésica Cirio y Georgina Barbarossa. Durante su paso por el ciclo musical y gastronómico, los hermanitos volvieron a realizar la coreografía de Con Calma, aquella que tuvieron que hacer como consigna de una prueba semanal en la casa para obtener todo el presupuesto.

Julieta Poggio, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Romina Uhrig fueron los concursantes que visitaron el programa y recrearon el baile que generó sensación durante el programa. Sin embargo, hacia el final del show, un compañero golpeó a la exdiputada en la cara.

Resulta que Marcos Ginocchio, ganador del ciclo y quien interpretaba a Daddy Yankee en la coreografía, quiso abrazar a sus compañeros para hacer la "pose final" del baile. Sin embargo, justo Romina se cruzó y terminó por golpearle la cara. "¡Casi le rompen un diente a Romina! ¿Estás bien? Casi te parten el diente", lanzó Barbarossa preocupada al ver la situación, pero afortunadamente no pasó a mayores.

El sobrino de Romina Uhrig no aguantó más y contó toda la verdad: "Le llenaron la cabeza"

El sobrino de Romina Uhrig, Fabián Herrera, hizo un contundente descargo en las redes sociales tras el final de Gran Hermano (Telefe). Herrera, quien había entrado a la casa para visitar a su tía semanas atrás, apuntó duramente contra la exdiputada y contó detalles desconocidos sobre su relación.

Fabián había ingresado a la casa más famosa del país para apoyar a Uhrig, pero tras el final del programa, se dice que la relación entre ambos no estaría en un buen momento. El joven se mostró muy enojado con Romina, especialmente después de que hizo una enorme fiesta en su casa tras el final del reality para celebrar con sus seres queridos y no lo invitó.

Además, el joven contó que su tía lo acusó de haber perjudicado su imagen al entrar a la casa. "Ella terminó con el aislamiento y me llamó pero me habló de una forma extraña... se ve que le llenaron la cabeza. Me dijo que cuando hablé de ella en los medios la terminé perjudicando, que le resté, que soy soberbio", relató Herrera, en diálogo con Teleshow.

En este sentido, agregó que está "muy dolido" y que Romina dijo en una entrevista que había hablado con él, lo cual nunca habría sucedido. "Es mentira, porque no me escuchó, habló ella y no pude decir ni una palabra. Me dejó angustiado... yo siempre la ayudé porque la quiero", finalizó el joven.