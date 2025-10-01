Trebucq le soltó la mano a Adorni en vivo y lo dejó mudo: "Vos"

Trebucq le soltó la mano a Adorni en vivo y lo dejó mudo: "Derrotas".

El periodista Esteban "El Pelado" Trebucq le lanzó un inesperado comentario en vivo al vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, y lo dejó mudo. Qué dijo Trebucq en La Nación Más.

Algunos minutos después de comenzar la entrevista que le hizo el último lunes, Trebucq le dijo a Adorni: "Después de la elección que te vio victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza acumuló derrotas en, prácticamente, todos los lugares". Fue allí que le preguntó: "¿Qué hizo mal el Gobierno? Vos ganaste en la Ciudad, después...".

Al momento de contestar la pregunta, Adorni comenzó con una evasiva. "Yo creo que cada elección es diferente. Creo que mi elección también fue una elección muy particular y cada jurisdicción tiene su análisis de candidatos", expresó.

"La provincia de Buenos Aires por supuesto que tuvo una fuerza de la gran mayoría de los intendentes, que pusieron todos los recursos, recursos que por supuesto nosotros no tenemos y de los que no disponemos y todo un aparato que, con un sistema electoral viejo, como es la boleta papel tradicional, que hizo que el resultado no sea el uno hubiese deseado", agregó el vocero, en una nueva excusa por la derrota en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre.

Qué dijo Adorni sobre las elecciones de octubre

Además, el vocero de la Presidencia y legislador porteño electo dio su visión sobre lo que debería hacer La Libertad Avanza de cara a las elecciones para el Congreso de la Nación del 26 de octubre. "Más allá de los errores cometidos, me parece que en octubre, que es la próxima elección, hay que recordar de dónde venimos, entender dónde estamos y que es un momento complejo, y también hacia dónde vamos. Tal vez fue un error no haberle explicado bien al bonaerense hacia dónde íbamos y por qué atravesábamos lo que estamos atravesando", sostuvo.