Trabajó con Adrián Suar en El Trece y reveló el calvario que vivió: "Fue difícil"

Una figura que trabajó con Adrián Suar en El Trece decidió compartir el mal momento que vivió en el canal a raíz de diversos rumores que corrieron en la farándula argentina.

Un testimonio causó mucho revuelo en la TV argentina. Una reconocida artista que formó parte de ShowMatch en El Trece contó detalles del calvario que vivió junto a Adrián Suar luego de que en la farándula se corrieran diversos rumores que la vinculaban con el famoso gerente de programación.

Se trata de Magui Bravi, bailarina y modelo que formó parte del exitoso ciclo del Bailando por un Sueño con ShowMatch, donde Suar se destacó como uno de los grandes productores. De acuerdo a lo que precisó en diálogo con Toda la Vida, recordó lo mal que la pasó cuando se rumoreaba que tenía un romance con "El Chueco".

"A mi novio al principio las grabaciones de noche le parecían raras. Después se acostumbró. Fue difícil. No fue el único rumor", señaló Bravi. Y luego resaltó que también la vincularon con otros hombres. "Sobre todo cuando estaba en el Bailando.aparecía gente que no vi en mi vida. Entendí que era parte del juego pero me costó. Cuando los dos (por Adrián) dijimos que no, no salió en ningún portal. Eso no funciona", agregó.

Magui Bravi formó parte del Bailando por un Sueño y fue vinculada con Adrián Suar.

En aquella época, Magui solía enojarse "con esas cosas". Sin embargo, logró lidiar con las versiones y mantener firme su relación con su pareja actual. "Él lo entendió al toque porque imaginate que yo estaba con él. Me perjudicó a nivel laboral porque en ese momento había hecho un casting para la productora. Tuvo que ver porque si mi primer trabajo era justo en la productora… era obvio que no me lo iba a dar. Lo tomé así. Con Adrián nunca hablamos. El aclaró y yo aclaré".

Por qué Adrián Suar no quiere a Marcelo Tinelli en El Trece

De acuerdo a lo que indicó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre, Suar y el resto de las autoridades de El Trece no pretenden retener a Tinelli. "Yo estuve averiguando y me dicen que desde el canal, no estarían desesperados por renovar. No tendrían una intención manifiesta de renovar el contrato de Marcelo", indicó la panelista, consciente de que los números en el rating de Canta Conmigo Ahora fueron más bajos de lo esperado. Y resaltó: "No hay nada firmado y tampoco tienen nada resuelto aún".

Asimismo, Marina dejó en claro que en El Trece no se tomaron muy mal el viaje que "El Cabezón" realizará a Qatar para ver el Mundial en medio de las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, que actualmente hace siete puntos de rating en promedio frente a la competencia de Gran Hermano. "La idea era hacer cosas desde allá con la finalidad de amortizar algunos costos... pero desde Canal 13 le habrían dicho que no se moleste", sostuvo.

Por otra parte, Calabró analizó el anuncio del presentador por sus redes sociales, donde dejó entrever que muy posiblemente se aleje de El Trece luego de que termine el 2022. Sobre esto, la panelista consideró que en sus declaraciones "Marcelo pone en duda su continuidad" en el mencionado canal.