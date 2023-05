Tomás Holder se cansó y le hará juicio a un programa de América TV

Tomás Holder tomó la drástica decisión de iniciar acciones legales contra un programa de América TV tras haberse filtrado su video íntimo. La explicación que dio el exparticipante de Gran Hermano en sus redes sociales.

Tomás Holder fue noticia en el último tiempo luego de que se haya filtrado un video íntimo teniendo relaciones con una mujer, sin el consentimiento de ninguno de los dos. A raíz de esta situación, no sólo salió a pedir disculpas, sino que se lamentó por la manera de comunicar esta situación por parte de un programa de América TV, motivo por el cual tomó la decisión de hacerle juicio.

"Hasta ahora no iba a decir más nada porque ya está. Todos saben que se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales. Qué va a ser... ya está se filtró. Pero hay gente que está facturando fortuna de plata por una imagen mía sin mi consentimiento", expresó Holder en sus redes sociales sobre LAM, el ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV. Además, se refirió a la postura de la mujer que aparece en el video íntimo con él y que tampoco dio su consentimiento para que se viralizara la grabación.

"La mina esta me dice 'no, yo no quiero fama' y va a LAM. Una hipócrita, si no querés fama no vas a LAM. La verdad que me parece nefasto, me parece una locura enorme más grande que una casa lo que están haciendo con mi imagen", sostuvo el exparticipante de Gran Hermano que fue confirmado para la edición 2023 del Bailando por un sueño. "Gente, pónganse en mi lugar, yo tengo un público también chico, tengo niños que ven mi contenido y no está bueno", agregó.

Es por eso que tomó la decisión de ir más allá. "Se tendrá que pasar a lo judicial", reveló Holder. Por su parte, desde el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito solo se hicieron eco de esta situación compartiendo en sus redes sociales oficiales la carta documento del joven bajo la carátula de "difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas".

La millonaria cifra que Coti Romero habría pagado por romper su contrato con Telefe

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habría pagado una enorme cifra de dinero por haber roto el contrato que había firmado con Telefe antes de entrar a la casa más famosa del país. En este acuerdo, los participantes del reality le prometen exclusividad al canal una vez que salgan de la casa, pero al igual que otros ex "hermanitos", Coti no recibió propuestas que le interesaran por parte de Telefe, por lo que decidió explorar otros caminos. Sin embargo, esto le costó muy caro.

Recientemente, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV) confirmó que la joven correntina formará parte de su panel de "angelitas", algo que se venía rumoreando desde hace meses. Ahora que se hizo realidad, se filtró la cantidad de dinero que habría pagado la novia de Alexis "Conejo" Quiroga a cambio de esto.

Romero contó durante una entrevista que la penalización que Telefe les cobra a los "hermanitos" por romper el contrato es de 2 millones de pesos, más otra multa extra. La joven había contado esto en diálogo con LAM cuando le preguntaron qué haría si Marcelo Tinelli la convocara para el Bailando 2023 (América TV). En aquel entonces, Coti había dicho que estaba "complicado el tema porque son canales distintos".

"Esta semana tendré la respuesta y veré que hago. Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puedo cambiar porque soy cabeza dura, así que no sé. Yo consulté con ellos si se podía romper el contrato y en principio creo que serían dos millones de pesos, algo así, y una multa más", contó. En este sentido, la ex "hermanita" explicó que le había pedido al canal de las tres pelotitas que le ofrecieran el tipo de trabajo que buscaba, pero que como eso nunca ocurrió, decidió dar el portazo.