Tomás Holder destrozó a Mirtha Legrand: "Muy irrespetuosa"

Tomás Holder atendió durísimo a Mirtha Legrand por un fuerte cruce que tuvo la diva en su programa hace unos días.

Tomás Holder disparó durísimo en Gran Hermano contra Mirtha Legrand por un fuerte cruce que protagonizó la diva hace unas semanas en su programa de El Trece. "Muy irrespetuosa", atendió el tiktoker rosarino a "La Chiqui" durante una charla con otros integrantes del reality de Telefe.

Si algo quedó claro en estos pocos días que lleva Gran Hermano al aire es que los participantes no tienen miedo de apuntar contra figuras muy reconocidas. Primero fue el turno de Walter "Alfa" que aseguró haber "coimeado" a Alberto Fernández, lo que motivó una firme respuesta de la portavoz presidencial. Por su parte, Tomás Holder también disparó contra Viviana Canosa, a quien trató de "resentida de la vida" por criticarlo y decir que era un vago.

Fue el mismo tiktoker quien apuntó nuevamente contra una celebridad. La víctima en este caso fue nada menos que Mirtha Legrand, que hace una semana protagonizó un tenso cruce en vivo en La noche de Mirtha. Holder estaba charlando con Martina Stewart Usher y Agustín Guardis en el jardín sobre el programa de la diva cuando apuntó durísima contra ella.

"¿Vos irías a lo de esa mujer?", le preguntó el tiktoker a Agustín, que respondió que si lo invitaran a la mesaza iría sin problemas. Entonces Holder quiso saber si le caía bien Mirtha, y sin dar tiempo a que le respondan, contó qué sentía él respecto a la diva: "A mí con lo que le tiró a L-Gante me pareció muy irrespetuosa". Mientras Guardis coincidió, Martina consultó qué había sucedido entre el cantante y "La Chiqui".

"L-Gante me pareció el chabón más rescatado", agregó Holder, recordando el intercambio entre el músico de cumbia 420 y Mirtha Legrand. Lejos de quedarse ahí, el tiktoker insistió en su crítica a Mirtha: "La dejó re mal plantada, la hizo quedar como una desubicada".

El fuerte cruce de L-Gante y Mirtha Legrand en vivo

En el marco del ciclo televisivo La Noche de Mirtha, la presentadora le preguntó a Roberto García Moritán por la edad de su hija. Inmediatamente después, el marido de Pampita y político macrista indicó que "tiene un año y medio como Jamaica", la hija de L-Gante. Y luego, el músico tomó la palabra para hacerle un fuerte cuestionamiento a Mirtha.

Ante la mirada de los invitados e invitadas Luciana Salazar, Marina Calabró, Ceferino Reato y García Moritán, el artista expresó: "Usted me cayó mal desde principio porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo 'pobrecita'. Antes me lo dijo mejor". "Pero te lo dije con cariño", le respondió "La Chiqui", entre risas, tratando de evitar una discusión. Y agregó: "Es un nombre raro, extraño".

Como si fuera poco, L-Gante disparó: "Esos chistes no me gustan". Ceferino Reato intervino e indagó sobre el nombre de la pequeña que el cantante tuvo con Tamara Báez: "¿Por qué le pusieron Jamaica?". "Porque es un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí", le advirtió el músico, quien le clavó la mirada al periodista.