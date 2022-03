Tomás Fonzi se la pudrió al jurado en MasterChef Celebrity: "Cuánta injusticia"

Tomás Fonzi se hartó del jurado en MasterChef y se la pudrió en vivo en Telefe. "No se comprende", se quejó.

Las diferencias en MasterChef Celebrity 3 Argentina (Telefe) se acentúan cada vez más a medida que avanza el reality show de cocina de la televisión argentina. Incluso, Tomás Fonzi se cansó del jurado y se las pudrió a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

En el programa del martes 15 de marzo de 2022, el actor de 40 años protestó por una situación que no le gustó en el estudio del canal y desató la polémica una vez más en la competencia gastronómica que lidera en el rating en la pantalla chica nacional.

La furia de Tomás Fonzi en MasterChef: "No se comprende"

En las semifinales, cuando apenas quedan siete famosos en la competición, los jurados propusieron un plato libre, una consigna que parecía sencilla por la libertad que ofrecía, pero que encubría una serie de desafíos en los que perderían o ganarían los ingredientes necesarios para las elaboraciones.

Entonces, el hermano de Dolores Fonzi fue el más perjudicado en cada requisito que sumaron sobre la marcha y, aunque al principio apeló a su buen humor habitual, a los pocos minutos deslizó un cuestionamiento hacia los expertos.

Tomás Fonzi suele enojarse en MasterChef por Telefe.

Luego de haber escuchado a Betular en la presentación, Tomás Fonzi desconfió de la bondad del pastelero y expresó: “60 minutos, poder ir al mercado, todo demasiado bien para esta altura del certamen... A mí no me la vendés, algo va a pasar”.

Fue allí cuando "Betu" les aclaró que en este caso no iban a poder prestarse los elementos, como ocurre casi siempre, y entonces la situación se puso más complicada. El conductor, Santiago del Moro, irrumpió en ese momento y anunció: “Como ´Tomy´ está solo, le voy a pedir al chef Germán Martitegui que venga para jugar contra él”.

De esa manera, el actor se sintió perjudicado y, con cierta razón, se quejó: “Pero si él gana me saca cosas, y si yo gano sólo me quedo con las cosas... No le puedo sacar nada a nadie, o sea que pierdo de las dos formas”.

“Eso te pasa por ponerte acá solo”, reaccionó Del Moro con una sonrisa. Igualmente, gracias a que salió el logo del programa, Tomás Fonzi pudo quedarse con los ingredientes que trajo del mercado, pero en la voz en off protestó otra vez: “Cuánta injusticia, qué vacío legal... Para eso me hubieran dejado entrar a la despensa y buscar dos cosas más”.

“¿Y ahora qué hago con la barbacoa? Me sorprende el ensañamiento, no se comprende”, profundizó el artista.

Tomás Fonzi se quedó con el delantal dorado en MasterChef

Así y todo, a "Tomy" no le quedó otra opción que competir, por lo que eligió pincelar unas láminas de manzana con la salsa y dorarlas en el horno para que tuvieran un sabor caramelizado: funcionó a la perfección y hasta las usó como decoración.

Tan bueno fue su desempeño que los jurados Martitegui, De Santis y Betular lo llenaron de elogios en sus devoluciones e incluso lo premiaron con el delantal dorado, que le otorga inmunidad para la gala de eliminación del domingo 20 de marzo.