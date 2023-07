Tinelli no pega una: se bajaron 2 figuras antes del comienzo del Bailando

Ángel de Brito dio a conocer el mal momento que vive Marcelo Tinelli en América TV. El conductor de televisión sufrió un desplante por parte de dos importantes figuras.

Marcelo Tinelli vive un momento de incertidumbre respecto al Bailando por un sueño 2023 porque dos de las más importantes figuras que tenía en mente se bajaron. Ángel de Brito dio a conocer el motivo que llevó a estas celebridades a desistir de la propuesta del bolivarense.

El padre de Candelaria Tinelli lleva por primera vez Showmatch a América TV, emisora donde se desempeña como gerente artístico desde mayo de este año, pero vive un momento de crisis debido a que Noelia Pompa y Dani La Chepi no habrían llegado a un acuerdo con el productor de TV.

"No están, no llegaron a un acuerdo", escribió De Brito en una de sus historias de Instagram, a modo de respuesta a un seguidor que le preguntó si esta vez Showmatch era en vivo o grabado. De esa manera, el periodista dejó en claro que la razón por la que la exconcursante de MasterChef y Noelia Pompa no serán parte del Bailando es económica.

Cabe recordar que la periodista Nancy Duré habló sobre el casting de Tinelli para el Bailando 2023 y la inconformidad de conductor en relación a los participantes que consiguió. La periodista informó que el presentador planeaba tener primera figuras y los resultados no fueron los esperados, dada la lista de participantes que tendrá esta edición del reality show. "La Chepi" y Noelia Pompa eran dos nombres fuertes para el show y de esa manera su ausencia va a ser notoria en la pista del certamen.

Quiénes son los confirmados para el Bailando 2023

A pesar de que aún no están el staff completo, hay muchas figuras confirmadas para la primera edición de Showmatch en América. Muchas de ellas proviene de Gran Hermano 2022, reality show que marcó al público con niveles de audiencia impensados para la televisión actual, y otras figuras tendrán su regreso a la televisión después de muchos años sin aparecer en pantalla. Los confirmados hasta ahora son: Luciano El Tirri, Fernanda Sosa, Julieta Castro, Guido Zaffora, El Conejo, Coti Romero, Coki Ramírez, Anabel Sánchez, Flor Vigna, Noel Barrionuevo, Romina Uhrig, Charlotte Caniggia, Lourdes Sánchez, Camila Homs, Eva Bargiela, Romina Malaspina, Tomás Holder, Kennys Palacios y Maxi De la Cruz.