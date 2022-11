Thiago y Daniela tuvieron sexo por primera vez en Gran Hermano: "Estamos re calientes"

Thiago y Daniela le dieron el consentimiento a Gran Hermano y se acostaron juntos por primera vez.

Thiago y Daniela, la nueva pareja de Gran Hermano (2022), pasaron su primera noche juntos dentro de la casa. A pesar de que estaban sus compañeros dentro de la habitación, se taparon con las sábanas, le dieron el consentimiento a Gran Hermano y tuvieron relaciones sexuales.

Si bien al principio el romance entre Thiago y Daniela no parecía ir para ningún lado e incluso muchos de sus compañeros creían que Daniela solo lo estaba usando por estrategia, ahora parecería haber sentimientos genuinos desde ambas partes. Días después de su primer beso, se fueron a un rincón de la casa a besarse apasionadamente.

En el video aparece Daniela sentada encima de Thiago mientras se besan. "Estamos re calientes", admitió Daniela, y le pidió que le prometiera que si tenían relaciones sexuales, nada iba a cambiar entre los dos. "No te puedo prometer eso", le contestó Thiago con honestidad. "Entonces no vamos a estar juntos”, le respondió Daniela. “Tranqui, vamos despacio", la calmó él. Sin embargo, Daniela no aguantó las ganas y aceptó ir a la habitación.

Anteriormente, la participante le había confesado a Maxi que tenía miedo de tener sexo con Thiago y que él no quiera nada serio. "Tengo miedo de que él me lastime. Yo estoy más enganchada que él. No quiero coger. No lo quiero asustar, tampoco. No sé como tratarlo", explicó. "Me adapto a lo que es él y dejo de ser yo y me pasa que tengo miedo de asustarlo”, agregó.

“A vos te gusta y tenés miedo de sufrir por él. Igual cuando estás cerca te das cuenta, querés besarlo, querés… querés… ¿Me entendés?”, le dijo Maxi. Daniela reconoció que eso era cierto y admitió que, por otro lado, siente culpa porque es más grande que él y tiene miedo de decepcionarlo.

Maxi terminó su relación con Juliana en Gran Hermano

Por otro lado, Maxi y Juliana, la primera pareja que se formó dentro de la casa, están en plena crisis. Desde hace varias semanas, el cordobés notó actitudes de "Tini" que no le gustaron y dijo que le parecía una persona "tóxica". Después de varias idas y vueltas, Maxi tomó la decisión definitiva.

Luego de la nominación de Juliana, Maxi la llevó a hablar a una habitación y le dijo que estaba cansado de estar preocupado todo el tiempo. "Me da por los huevos, quiero estar tranquilo, en paz conmigo", le dijo el cordobés.

"Quizás no estás preparado para estar en pareja", le contestó Juliana. Maxi asintió y le remarcó que no tiene nada que ver con ella, sino que no se siente listo. "Me decías te amo", le reclamó Juliana, pero Maxi se mantuvo firme en su decisión. Más tarde, se reconciliaron pero el cordobés miró a la cámara y guiñó un ojo, dando a entender que era pura estrategia. Miles de usuarios de las redes sociales sintieron empatía por "Tini" y opinaron que Maxi debería ser el próximo en abandonar la casa.