Terrible declaración de Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: "Me arruinó la vida"

La actriz hizo un fuerte descargo sobre la relación que tiene con su expareja, el "Chanchi" Estévez.

Sabrina Carballo explotó contra "El Chanchi" Estévez en El Hotel de los Famosos e hizo una fuerte declaración al aire. Luego de una acalorada discusión en donde los artistas se echaron en cara algunas cuestiones del pasado, la actriz no soportó más y develó que "era el peor matrimonio de su vida".

Luego de varias semanas encerrados en el hotel, las complicaciones de la convivencia constante empiezan a verse y los participantes manifiestan su añoranza a algunas cosas a las que tenían acceso en su vida diaria pero ahora ya no. Es así como, pese a haber celebrado su boda en el reality show y mostrar el cariño que aún se tienen pese a haber finalizado su relación hace algunos años atrás, Sabrina no toleró más la actitud del exfutbolista.

Todo comenzó cuando los participantes empezaron a hablar de su atracción hacia otros concursantes del programa. En ese momento, "El Chanchi" le echó en cara a Sabrina que ella estaba muy al pendiente de otros hombres y ella replicó al comentar que él no se quedaba atrás. "Yo no peleo con Sabrina, ella me pelea a mí", confesó luego el futbolista luego de discutir con su "esposa".

Luego de esta recriminación, Carballo y Estévez empezaron a hablar de cuestiones del pesado de cuando eran pareja y la discusión empezó a acalorarse. "No se puede creer, es insoportable", lanzó el entrenador y Silvina replicó con una fuerte declaración. "Es el peor matrimonio de mi vida. Me arruinó la vida", lanzó Carballo. Luego de esta discusión, "El Chanchi" llegó una terrible resolución: "Hagamos una cosa, no me hablés más y yo no te hablo más a vos".

"El Chanchi" amenazó con renunciar a El Hotel de los Famosos

Durante el resto de la velada, "El Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo volvieron a discutir de forma acalorada y el futbolista le lanzó determinación que incomodó a los participantes: "¿Quién sos vos piba? ¿quién te creés que sos?". Posteriormente, el participante se levantó de la mesa en donde estaban cenando y empezó a armar sus valijas para irse.

Pese a la insistencia de sus compañeros y los intentos por retenerlo, "El Chanchi" Estévez salió del complejo y se determinó a esperar un auto para marcharse. Muy enojado por la situación y sin lugar a réplicas, el exfutbolista se mostró muy convencido, al menos hasta que Sabrina salió a buscarlo.