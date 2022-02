Tensión total: Sabrina Rojas se confundió al Tucu López con Gonzalo Heredia

Sabrina Rojas vivió un incómodo momento en televisión con su novio, "El Tucu" López, y Gonzalo Heredia, su compañero de elenco en la obra de teatro Desnudos.

Sabrina Rojas y “El Tucu” López protagonizaron un incómodo momento en Emparejados, el nuevo programa de América TV que conducen juntos. En esta ocasión, invitaron a los compañeros de elenco de Sabrina en la obra teatral que está haciendo actualmente, Desnudos: Esteban Lamothe, Brenda Gandini, Mey Scápola, Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia.

En un momento, jugaron a un juego que consistía en vendarse los ojos e intentar adivinar quién era quién a través de una única pista: tocarse las manos. Estaba prohibido tocar las muñecas u otra parte del cuerpo de sus compañeros, por lo cual era bastante difícil identificarse entre sí. Sabrina no lo logró y vivió un incómodo momento frente al “Tucu” y Gonzalo Heredia.

“Si no te reconozco que no haya quilombo”, le dijo Sabrina a López al principio del juego. Ella estaba bastante segura de haber adivinado cuáles eran sus manos y después de algunos minutos expresó: “Ya está. Lo estoy haciendo en serio, no estoy espiando. Si la pego, me caso, mi amor. ¡Me caso!”. Sin embargo, al tocar las manos del “Tucu” pensó que las dos eran de una persona diferente.

“Acá hay dos manos distintas. Hay dos manos que no tienen el mismo tamaño”, sentenció. Segundos después, tocó las de Gonzalo Heredia, muy convencida que eran las de su novio. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que se había confundido y todos estallaron a carcajadas.

“¿Qué onda, chicos? ¿Qué pasa acá? ¡Se picó!”, bromeó Brenda. “No solamente no me reconoció, sino que agarraste mis manos y me dijiste que había dos manos distintas. Eso fue increíble. ¿Qué tengo?", se quejó “El Tucu” mientras miraba a la cámara con cara de decepción. “¡Tenés una mano más grande que la otra!”, le explicó Sabrina.

“El Tucu” López habló sobre sus ganas de tener un hijo con Sabrina Rojas

Sabrina ya es madre de dos hijos junto a su expareja, Luciano Castro. Por su parte, “El Tucu” contó que nunca había tenido una pareja estable con la que se diera la posibilidad de traer un hijo al mundo y que esta vez tiene ganas de que sea con Sabrina. “Las ganas están, hoy mi vida me encuentra con ganas de ser papá”, confesó en diálogo con Julieta Prandi en Es por ahí.

“Tengo 41, no soy papá, pero tengo afortunadamente muy buen feeling con las criaturas. Yo soy el típico que en un casamiento y están todos bailando y yo estoy jugando con los pibes. Voy a una pileta y te revoleo la criatura para acá, para allá”, destacó. Cuando Prandi le preguntó si ya lo había charlado con Sabrina, él afirmó: “Me encantaría ser papá, lo estamos charlando de a poquito, sí. Es algo que vamos a hablar con Sabrina un poco más adelante y buscarlo. Decidirlo con conciencia”.