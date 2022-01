Tensión total: la incómoda pregunta de Sabrina Rojas al Tucu López sobre Jimena Barón

Sabrina Rojas y "El Tucu" López protagonizaron un tenso momento en vivo después de que ella le preguntara por su ex, Jimena Barón.

Sabrina Rojas y “El Tucu” López, que comenzaron una relación a mediados del año pasado, fueron como invitados al programa Es por ahí, en el que fueron desafiados y a cocinar empanadas tucumanas. Mientras él, oriundo de Tucumán, estaba hablando sobre recetas típicas de su provincia, ella le hizo una incómoda pregunta sobre Jimena Barón, su ex.

Justo algunos meses después de la separación con Jimena, el locutor conoció a Sabrina y comenzaron a salir. Aunque ella nunca se mostró celosa y hasta el día de hoy no le habría preguntado por ella en entrevistas, esta vez, soltó una pregunta que generó bastante tensión en el set.

“Yo voy a decir algo. De verdad, ‘El Tucu’ cocina bastante bien. ¡Cocina rico! A mí me hizo ‘el pollo de la pasión’, y acá estoy, apasionada”, contó la actriz frente a las cámaras. Cuando todos en el estudio le preguntaron de qué se trataba esa receta con ese nombre tan particular, “El Tucu” explicó que es una receta milenaria de Tucumán.

“’El pollo de la pasión’ es una receta milenaria que tenemos todos los tucumanos cuando nacemos y hacemos un contacto íntimo y un compromiso con La Pachamama. Entonces, nos cae la receta del ‘pollo de la pasión’”, continuó. “Es una receta de una comida que tenés que aplicar solamente una vez en tu vida, cuando querés enamorarte para siempre”. “Ay, te iba a preguntar eso… si a ‘La Cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé’ le hiciste ‘el pollo de la pasión’”, lo interrumpió Sabrina, a lo que él respondió: “¡Nooo! No, no. No hubo ‘pollo de la pasión’”.

Sabrina Rojas contó cómo se conoció con “El Tucu” López

Recientemente, los dos conversaron en Intrusos sobre el día en que se conocieron, en un evento después de una función de la obra de teatro Sex. Según contó ella, López venía intentando conquistarla hace bastante pero nunca se había concretado nada. “Él me venía chamuyando hace un mes y yo me hacía la linda. Y esa noche nos cruzamos de casualidad y dije: ‘Me lo tengo que chapar, así probamos si vale la pena’”, recordó.

Así, Sabrina decidió tomar la iniciativa y terminó siendo ella la que dio el primer paso y lo besó. Por otro lado, contó que se dio una coincidencia increíble: Flor Vigna, actual pareja de Luciano Castro, ex de Sabrina, también estaba esa noche. “La noche que me lo chapo, porque yo me lo chapo a él, estaba justo Flor en ese lugar, mirá vos qué loco”, expresó.