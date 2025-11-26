Telefe en vivo y en directo: cómo y dónde ver

Ver Telefé en vivo y en directo online vía streaming.

Telefé es uno de los canales con mayor audiencia actualmente en la República Argentina. Con una amplia variedad de programas, tanto de información como de entretenimiento, se consolidaron como líderes en diferentes franjas horarias. La Voz Argentina, MasterChef, Bake Off, Gran Hermano y muchos otros exitosos ciclos le permitieron tener una posición de privilegio en las listas de IBOPE.

Si bien la mayoría de la gente sintoniza el canal de las pelotas a través de sus televisores, el avance tecnológico impicó cambios en la forma de consumir y se amoldaron bien a eso: cuentan con su propio canal de Youtube, así como también con streamings donde diferentes figuras reaccionan a programas específicos.

Telefé en vivo y en directo: cómo y dónde ver gratis

Telefé cuenta con un servicio de noticias en Youtube que se transmite las 24 horas, llamado precisamente Telefé Noticias. Al margen de ello, también tiene Mi Telefé, al cual se puede acceder desde cualquier dispositivo y mediante el cual se puede sintonizar Telefé de manera simple y gratuita. Además, la plataforma también funciona de un modo similar a Netflix; Amanzon y demás, con un catálogo entero de programas ya emitidos para que se puedan revivir al alcance de un click.

Adicional a eso, los programas más importantes (usualmente aquellos que se producen para la franja de la noche y suelen ser el caballito de batalla en el Prime Time) tienen también reacciones en vivo con diferentes estrellas invitadas, algo que comenzaron a implementar de forma más notable e incisiva con Gran Hermano, donde "La Tora" (exparticipante) tenía el rol de conductora. En estos casos se suelen realizar en canales secundarios, que llevan el nombre del producto en cuestión. Lo mismo ocurre con los partidos sobre los cuáles tienen derechos (como la Copa Libertadores o los de la Selección Argentina).