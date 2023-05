Tartu reveló lo que nadie pensaba sobre Ricardo Darín: "Él me dijo"

El periodista de chimentos Augusto "Tartu" Tartúfoli recordó una vieja pelea con Ricardo Darín a raíz de la noticia que da al actor como el protagonista de la esperada serie de Netflix El Eternauta.

Tras darse a conocer que Ricardo Darín será el protagonista de la demorada serie de El Eternauta que prepara Netflix, el periodista de chimentos Augusto "Tartu" Tartúfoli arremetió contra el actor y recordó una vieja pelea que tuvieron en Intrusos, años atrás.

En A la Tarde (América TV) Karina Mazzocco y sus panelistas debatieron la noticia de que Darín se haya sumado a la esperada producción que dirigirá Bruno Stagnaro y "Tartu" no ocultó su disgusto para con el registro actoral del intérprete. "Es un plomazo", sentenció ante todo el equipo. De forma letal, la conductora del magazine lo cortó y marcó una diferencia al afirmar: "Bueno, es tu opinión. Yo lo adoro".

Recordando su vieja pelea con el actor, "Tartu" defendió su punto de vista al hacer mención al citado cruce: "Se lo dije al aire. Viste que Darín viene aplaudido de fábrica (...) Le dije que a mí me gustaba mucho más cuando actuaba de galancito y estaba con Susana, ahí estaba divertido. Cuando él se puso en 'yo soy un actor prestigioso', actúa como si tuviera dolor de espaldas las 24 horas".

"La respuesta de Darín fue formidable", apuntó Débora D'amato antes de que su compañero siguiera con el relato. "Él me dijo 'sabés lo difícil que es actuar de uno mismo todo el día'. Y bueno, es un plomazo porque vos cuando sos actor, tenés que actuar de otra cosa. Ahora me indigné porque va a hacer El Eternauta. Hace años que se tiene que hacer El Eternauta y se lo van a dar a Darín. Es un plomazo. Todo es solemne con Darín, no hay más risa, no hay más alegría".

En contraposición a la opinión del panelista, Mazzocco opinó que "la solemnidad" se podía deber a la falta de propuestas en comedias para Darín, argumento que "Tartu" cruzó con fiereza al dictaminar: "Eso es culpa de él porque se siente un actor prestigioso. Es lo mismo que le va a pasar a Francella, que también quiere ser actor prestigioso". El primero en dar la primicia sobre la incorporación de Ricardo Darín a la serie de El Eternauta fue Pepe Ochoa -community manager de LAM- mientras que la periodista Marcela Coronel logró que el mismísimo actor confirmase esta información.