Susana Giménez habló sobre el gran amor de su vida: "Mucho"

La diva de los teléfonos habló con Rodrigo Lussich sobre su vida amorosa y sus declaraciones generaron gran revuelo.

Susana Giménez concedió una serie de entrevistas en el marco de la promoción de su despedida del teatro y sorprendió a todos al hablar sobre el gran amor de su vida. La diva tuvo varias parejas, pero solamente un hombre logró marcar su corazón.

La estrella charló mano a mano con Rodrigo Lussich en Punta del Este, donde se presentará la obra Piel de Judas y donde está instalada hace años, y sorprendió a todos cuando se animó a hablar con el periodista sobre su vida privada. La respuesta de Susana generó gran revuelo en el estudio de Socios del Espectáculo.

"Tengo un gran amor, pero no lo voy a decir jamás”, sostuvo la diva de los teléfonos. De inmediato, Lussich le consultó si se trataba de Jorge “Corcho” Rodríguez, actual pareja de Verónica Lozano. Susana se negó a contestar, aunque tampoco lo descartó.

“¿Él lo sabe?”, indagó el conductor de Socios y ella respondió: “No lo sé. Nunca le dije nada a nadie”. “¿Te quedaron deudas pendientes con esta persona?”, repreguntó Rodrigo y ella le dijo que no. “Por lo general les he dicho a todos lo que pienso. He reputeado mucho”, agregó Susana.

Además, el conductor aprovechó la ocasión para consultarle sobre los rumores que la vincularon con Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. “Está juntado con su mujer. ¡Cómo me van a meter con un político, con un presidente!”, subrayó.

Luego, ya en el estudio del programa de El Trece, los integrantes del ciclo comenzaron a especular a qué expareja se refirió Giménez. La primera en arriesgar un nombre fue Nancy Duré. “Fue Ricardo Darín, para mí es él”, lanzó la panelista, pero Lussich insistió con El Corcho: “Ella sabe quién fue el gran amor de su vida y no lo va a decir”. “El amor es el Corcho y la pasión fue Carlos Monzón”, acotó Adrián Pallares, dejando afuera a Mario Sarrabayrouse, el padre de Mercedes, su única hija.

Susana Giménez hizo el comentario menos pensado sobre Luis Brandoni

Susana Giménez habló con Ángel de Brito en una extensa entrevista para LAM y filtró una desconocida intimidad que la podría haber acercado a Luis Brandoni. "Una cosa con él", admitió la diva de los teléfonos.

En diálogo con el conductor de América TV, Susana reveló que le ofrecieron trabajar en la serie Nada, que se estrena el 11 de octubre en la plataforma de streaming Star+ y que tiene a Brandoni como protagonista. Además, la ficción tiene la particularidad de la visita estelar de Robert De Niro. "Me hubiera gustado hacer algo con Brandoni, una cosa con él en la serie de De Niro. Me perdí de conocer a De Niro", se lamentó Susana.

"Él (De Niro) y Jack Nicholson me parecen los mejores", remarcó Susana. La serie sigue a "Manuel (Luis Brandoni), un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, quien, vive hace décadas con una mujer (María Rosa Fugazot) que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional lo obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que lo ayude con las tareas domésticas".

Pinchada por el conductor, Susana se metió en el picante cruce entre Brandoni y Ricardo Darín por las críticas del primero al filme nacional Argentina, 1985, pero fue muy cauta al lanzar su opinión: "La película es brutal. Él (Brandoni) dice que nombran poco a Alfonsín. Yo no me meto en eso".