Susana Giménez hizo el comentario menos pensado sobre Brandoni: "Me hubiera gustado"

Susana Giménez abrió su corazón y filtró que se perdió una gran oportunidad de trabajar junto a Brandoni en una producción y se lamentó por eso.

Susana Giménez habló con Ángel de Brito en una extensa entrevista para LAM (América TV) y filtró una desconocida intimidad que la podría haber acercado a Luis Brandoni. "Una cosa con él", admitió la diva de los teléfonos.

En diálogo con De Brito, Susana confesó que le ofrecieron trabajar en la serie Nada, que se estrena el 11 de octubre en la plataforma de streaming Star+ y que tiene a Brandoni como protagonista. Además, la serie tiene la particularidad de la visita estelar de Robert De Niro. "Me hubiera gustado hacer algo con Brandoni, una cosa con él en la serie de De Niro. Me perdí de conocer a De Niro", se lamentó Susana.

"Él (De Niro) y Jack Nicholson me parecen los mejores", cerró Susana. La serie sigue a "Manuel (Luis Brandoni), un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, quien, vive hace décadas con una mujer (María Rosa Fugazot) que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional lo obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que lo ayude con las tareas domésticas".

Pinchada por el conductor, Susana se metió en el picante cruce entre Brandoni y Ricardo Darín por las críticas del primero al filme nacional Argentina, 1985, pero fue muy cauta al lanzar su opinión: "La película es brutal. Él (Brandoni) dice que nombran poco a Alfonsín. Yo no me meto en eso".

Susana contó por qué se retira del teatro: "Me cansé"

"Me propuso Gustavo hacer el verano, un mes o dos, y dije bueno 'aprovecho y bueno, me retiro del teatro porque, realmente, es lo que más me cansa del trabajo. La televisión no me cansa porque es todo en vivo y llegás con todo sabido, hacés el programa y te vas. En el teatro hay mucha cosa: cambio de ropa, de zapatos, de estudiar la letra, de sentirte bien, no te puede doler la cabeza, el estómago, un pie, nada", explicó Susana en otro momento de la nota, dando las razones de su despedida de los escenarios.

"Además hice muchas obras de teatro, muchísimas. No me daba cuenta al principio. Empecé a cumplir años y empecé a ver como pasé los últimos 30 años de mi vida. Ya me cansé, no de la tele sino del teatro. Amé todo lo que hice", agregó "La Su".

"El dinero es importantísimo y más en Argentina, con la economía tan endeble. Yo pienso que aunque tenga plata, trabajar es fabuloso. A mí me encanta, me llena de alegría, me río con mis compañeros. Pero en el teatro sí. Siempre hacía dos funciones al día, eso cansa. Ahora te dan el lunes y martes para descansar", cerró.