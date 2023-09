Luis Brandoni dijo lo que nadie pensaba sobre Ricardo Darín: "Culo sucio"

El veterano radical que apoya a Patricia Bullrich volvió a arremeter contra la película Argentina, 1985 y apuntó directamente contra Ricardo Darín, su protagonista.

Luis Brandoni volvió a criticar la película Argentina, 1985 -una de las más destacadas del cine nacional del año pasado y la elegida para representar a Argentina en los premios Oscar- y cargó directo contra Ricardo Darín. "Culo sucio", sentenció el veterano radical que apoya a Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio.

En una entrevista con el periodista Osvaldo Bazán para El Sol, Brandoni volvió a destilar su repudio hacia el filme de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas y lanzó una fulminante argumentación expresando su disconformidad con los hechos relatados en ella. “Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, sentenció el actor de Esperando la Carroza y La Patagonia Rebelde, entre otras películas.

"El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? (...) En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”, agregó el actor que protagoniza la serie Nada, próxima incorporación del catálogo de la plataforma de streaming Star+.

Pero luego de apuntar contra la película, Brandoni atacó a Ricardo Darín, quien encarnó al fiscal Strassera en la historia. "¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película, que es una canallada?, arremetió. "Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”, sumó, en contra de los peronistas.

Cuando el periodista le preguntó si Darín es kirchnerista, Brandoni aprovechó para "carpetearlo" y graznó: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo: ‘Soy un pelotudo’".

Nada, la serie argentina con Robert De Niro, dio a conocer su tráiler y fecha de estreno

El paso de Robert De Niro por Buenos Aires causó furor y sus huellas actorales ya se empiezan en ver en el tráiler de Nada, la serie en la que vino a trabajar junto a Luis Brandoni y que se verá a partir del 11 de octubre por Star+. La reacción ante el adelanto de dos minutos y medio que muestra, entre otras cosas, al actor de El Padrino y Taxi Driver tomando mate.

Con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Nada es una comedia dramática que sigue a "Manuel (Luis Brandoni), un sofisticado crítico culinario de Buenos Aires, amante del arte y provocador, quien, vive hace décadas con una mujer (María Rosa Fugazot) que le resuelve todo, como una suerte de asistente personal, ama de llaves y cocinera. Sin embargo, un acontecimiento excepcional lo obliga a cambiar su rutina y contratar a Antonia (Majo Cabrera), una joven inexperta nacida y criada en un pequeño pueblo de Paraguay, para que lo ayude con las tareas domésticas".