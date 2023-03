Susana Giménez estaría con ganas de volver con un ex: "Muerta de amor"

Aseguran que Susana Giménez sigue enamorada de una expareja con la que ganó mucho dinero.

Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de la expareja de Susana Giménez con el que la diva volvería si tuviera la oportunidad. "Yo creo que sigue enamorada", aseguró el conductor de LAM durante el pase de su programa con el de Luis Ventura en la noche de América TV.

Luis Ventura y Ángel de Brito encontraron en el pase entre LAM e Invasores de la TV un momento ideal para divertirse y tirar los chimentos más diversos, entre los que también se incluyen algunas definiciones de sus propias vidas privadas. Pero en la noche del martes se produjo un tremendo intercambio cuando Ventura recordó el romance de Nazarena Vélez -panelista de LAM- y Huberto Roviralta, el polémico ex de Susana Giménez.

La propia panelista reveló que Roviralta le había regalado un impresionante anillo, que luego le robaron. En ese sentido, Nazarena contó que le había mostrado a Susana el obsequio y la diva le había asegurado que eso salía "un dinero". Entonces De Brito le remarcó: "Naza, que siempre fue tranquila, como Susana, fue al living de Susana y le mostró el anillo".

"Hay que sacarse el sombrero con Susana porque nos ha dado todo como show", siguió el conductor de LAM, mientras Vélez contaba que le había ofrecido darle el anillo, De Brito bromeó con que la diva lo había pagado, dado los problemas económicos que tuvieron con Roviralta. Ya en diálogo con Ventura, el presentador de LAM analizó las relaciones de Giménez: "Susana siempre ha salido perdiendo de sus relaciones. En lo económico en la gran mayoría".

"Fue una gran ganadora dentro de su profesión. En la vida, la verdad, la han cagado bastante", coincidió Luis Ventura. Entonces, De Brito reconoció que con Corcho Rodríguez habían hecho mucho dinero juntos y sacó a Ricardo Darín, ya que la diva lo considera familia. Pero lo más picante llegó a continuación, cuando el conductor de LAM disparó: "¡Yo creo que sigue enamorada del Corcho!".

"Que no me escuche Vero Lozano. No digo que esté muerta de amor pero me parece que él fue el último amor importante", concluyó su sorpresivo análisis Ángel de Brito. Aunque para cerrar, reconoció que el uruguayo Jorge Rama le trajo más disgustos que otra cosa a Susana Giménez.

La crisis de Susana Giménez luego de separarse del papá de su hija

En una nota reciente, Susana contó su dura historia familiar tras divorciarse y convertirse en sostén de hogar y de su hija, y manifestó: "La había tenido a los diecisiete años, había estudiado para maestra pero nunca ejercí. No tenía un peso y tenía que trabajar. Mi papá era presidente de Odol, fue uno de los creadores del programa Odol pregunta, junto con el padre de César ‘Banana’ Pueyrredón. Era un empresario al que le fue muy bien, pero después muy mal. Ahí fue cuando mis viejos se separaron. Yo no sabía qué hacer. Primero trabajé en una fábrica de jabones, cuando tenía veinte años. A los veintiuno entré como modelo en la agencia de Héctor (Cavallero) y conseguí los primeros trabajos en publicidad. No era protagonista, aparecía en grupo, mostraba una mano… Hacía lo que podía porque necesitaba trabajar para pagar el alquiler y mandar a mi hija al colegio".