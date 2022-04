Sufre Adrián Suar: figura de El Trece renunció en vivo

Una importante figura de El Trece renunció en plena transmisión de un exitoso programa y dejó en jaque a Adrián Suar. A qué se debe la drástica decisión.

Adrián Suar vive un mal momento en El Trece. Es que el productor recibió una noticia que, sin dudas, complica los planes del canal para mejorar en el rating: una figura de uno de los programas más exitosos decidió renunciar en plena transmisión en vivo y causó un importante revuelo mediático.

Durante la jornada del pasado martes 19 de abril, Rodrigo Lussich tomó la palabra en Socios del Espectáculo y le dio el pie a Graciela Alfano para que haga un anuncio: "Contaste que dejás el programa". "Sí, sí...", confirmó la modelo y panelista del ciclo televisivo que hace poco se mudó de América TV a El Trece. Y luego indicó: "Es una decisión que se tomó ahora".

Sorprendido por la noticia, Adrián Pallares le consultó: "¿Vos tenés alguna propuesta de El Nueve? Porque se dijo eso". Y Alfano fue contundente: "Viste que acá se dijo que yo me iba a conducir un programa, pero como se dejó pasar... acá se dejó pasar eso y dije: 'Bueno, que se enteren y hagan lo que quieran'. Yo siempre tengo propuestas, pero no tiene que ver con eso. Hay momentos y hay que tomar decisiones".

Adrián Pallares y Graciela Alfano se pelearon en El Trece.

Inmediatamente después, "Grace" filtró una disputa con Pallares: "Viste Adri que yo te lo dije muy claramente cuando empezamos el programa... 'Che, ¿yo a vos te gusto?'". Ante la incomodidad y el silencio del resto de las panelistas, la actriz de 69 años resaltó: "Y no se trata de mí sino que el agua y el aceite quizás no andan, señora... acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero y son fantásticos".

Por qué renunció Graciela Alfano a Socios del Espectáculo, por El Trece

Graciela Alfano tomó la drástica decisión de renunciar a Socios del Espectáculo, programa con buen rating en El Trece, en plena transmisión en vivo. El motivo de su salida tiene que ver por varias cuestiones: según dio a entender en su descargo, siente que no hay un gran ida y vuelta con los conductores, sobre todo con Adrián Pallares, y también la sedujo la oferta de Ciudad Magazine para trabajar con Carmen Barbieri, a quien conoce hace muchos años.

"Tengo que confesar que cada vez que hablo, vos sufrís Adrián... digo 'bombacha' y vos sufrís...", le recriminó Alfano a Pallares. En tanto, reflexionó acerca de su decisión: "Yo puedo ser Alfano, puedo sumar muchísimo en muchos programas, pero la característica del programa y sobre todo de los conductores, más Adrián que vos (Lussich), la verdad que me parecía el momento" Y reflexionó: "Se los digo con onda... hagámonos cargo... no me miraban, no por destrato o por ser mala gente, sino que yo estaba pintada...".

Rodrigo Lussich denunció aprietes en El Trece

María Eugenia "La China" Suárez disparó contra Socios del Espectáculo con un mensaje muy picante arrobando a Adrián Suar: "Siempre fomentando el odio y el puterío, Adrián Suar, ¿ya estaríamos no?". A quien no le gustó nada esto fue a Rodrigo Lussich, que decidió responderle a "La China" mirando directamente a cámara en Socios del espectáculo.

"¿De verdad China Suárez nos quiere apretar arrobando a Suar en una historia?", comenzó el programa de este lunes Lussich. Si bien el conductor aclaró que hablaba a título personal, aseguró que sabía que Pallares coincidía con sus palabras. Continuando con su fuerte mensaje, el ex-Intrusos dejó abierta una invitación para "La China": "Desde el día uno que trabajamos acá lo hacemos con absoluta libertad. Y vos también la tenés para salir al aire y hacer un descargo".

"¿Pero usar las redes para apretarnos para que nos callen? ¿En serio? No solo no tenés empatía, sino que además le erraste al bochín, una vez más. En un rato nos vamos a ocupar de vos", cerró indignado Lussich. Así, el conductor respondió de forma lapidaria al mensaje que dejó en redes "La China" Suárez, quien seguramente tampoco se quedará callada y replicará contra el periodista.