Sorpresivo reemplazo de un histórico de ShowMatch: "Me puse a llorar"

Un histórico integrante de ShowMatch será reemplazado en las próximas horas. Qué fue lo que pasó en el programa de Marcelo Tinelli.

ShowMatch, La Academia (El Trece) tendrá un nuevo e inesperado integrante a partir de las próximas emisiones del programa que conduce Marcelo Tinelli. El ciclo que comanda "El Cabezón" intenta levantar el rating del canal de la televisión abierta argentina en un 2021 que está lejos del objetivo en el arranque del año. Por lo tanto, a su cambio de figuras y de horario en búsqueda de mejorar un poco se suma el reemplazo de Marcela "Enana" Feudale, quien no podrá continuar en el certamen de baile por los problemas familiares que mantiene desde hace un tiempo en plena pandemia de coronavirus.

Por lo tanto, en las últimas horas se conoció públicamente quién estará en el lugar de la locutora de 58 años, quien acompañó a Tinelli durante casi tres décadas en la pantalla chica nacional y que colaboró, a su manera, para el éxito del empresario con sus diferentes productos en los medios de comunicación.

Se trata de Martín Salwe, el locutor de apenas 24 años que es parte de Laflia, dado que ya integró El Trece como la voz en off de Corte y confección, como la voz del Cantando por un Sueño 2020, y ahora también forma parte del equipo de La previa de la Academia. De hecho, el mismo protagonista lo confirmó durante su entrevista con Marcela Coronel en Mucha Radio (FM 94.7). “Me emocionó. Cuando me llamaron, y me lo confirmaron más que nada, literalmente me puse a llorar. Después las fichas fueron cayendo, pero la primera reacción que tuve fue el llanto”.

Martín Salwe, el reemplazo de la "Enana" Feudale en ShowMatch.

Con respecto a su tarea en sí en el programa de Tinelli, detalló: “Me pidieron acompañar, escuchar a Marcelo, reírse, porque el laburo principal es ser reidores de todo lo que suceda. Además, el viernes haré algo de humor”. Ya sobre las razones por la que sustituirá a su colega, explicó: “Primero estaba la posibilidad de que no esté Marcela, no sé bien los motivos. Y de la posibilidad a la confirmación, pasaron dos semanas que fueron pura ansiedad. Me llamó el Chato (Pablo Prada, productor), me lo confirmó, y creo que después hubo un audio de Guillermo Hoppe, el hermano de ´Fede´ (otro productor)”.

Por qué la Enana Feudale no estará más en ShowMatch

La misma locutora blanqueó las causas de su baja en el ciclo de Tinelli durante su programa en la Radio FM Cielo (FM 103.5): "Yo tengo una madre de 84 años que tiene una sola dosis (contra el COVID) y no tengo ganas de salir a la calle. Entonces, no sabía si renunciar a mi trabajo de 27 años o hablar con el dueño del circo y explicarle. Lo llamé a Marcelo y le presenté mi renuncia, no por querer irme del programa, pero le dije que yo hasta no estar vacunada no quería salir de mi casa. Le dije que, si él no podía esperarme, lo liberaba sin problemas. Me dijo que no tenía problema en esperarme, que era lógico lo que le estaba planteando y que espere mi turno para vacunarme".