Duro golpe para Showmatch: una figura analiza renunciar al certamen

Agotada por las largas horas de ensayos y grabación, y atravesando un difícil momento personal, una figura de Showmatch estaría pensando en renunciar.

Luciana Salazar estaría analizando renunciar a La Academia de Showmatch, según indican distintas fuentes. La propia participante reveló los motivos el jueves pasado en el Super Duelo aunque también se sumarían otros que la modelo no mencionó pero que también colaboran para que la posibilidad de una renuncia sea cada vez más importante.

Con el avance de La Academia, los ritmos se van haciendo más complejos así como también el cansancio en las estrellas se empieza a acumular después de un año bastante agitado. Las críticas del jurado son, lógicamente, cada vez más duras, dado que la exigencia va siendo mayor conforme van quedando menos y más talentosos o dedicados participantes. Las largas jornadas de ensayo para reducir la cantidad de errores en cada ritmo también hace que los participantes vean con buenos ojos los reemplazos o las mismas renuncias.

El jueves pasado, Luciana Salazar quebró en llanto en medio de la pista de La Academia de Showmatch, agotada por todo lo anteriormente expuesto. "La verdad es que estoy pasando un momento triste a nivel personal", reconoció la participante del certamen de El Trece. "Eso a veces me desanima un poco, más el cansancio y todo, porque vengo sin descansar un día, después todo lo que me pasó del golpe, de no pedir reemplazo que en algún punto viene a ser algo bueno pero me terminó perjudicando a nivel corporal porque estoy muy cansada", agregó la blonda en diálogo con La Previa.

Pese a la contención de Marcelo Tinelli y otras personalidades del certamen, la blonda sumó la angustia por el mal momento que están atravesando Ana Rosenfeld y su marido, amigos de Salazar que se contagiaron de coronavirus en Estados Unidos, donde todavía siguen afincados debido al delicado estado de salud que enfrenta el esposo de la reconocida abogada. Además, Luciana Salazar reveló que las largas horas que debe pasar ensayando y grabando le quitan tiempo para compartir con Matilda, su pequeña hija.

Pese a que la misma Salazar lo negó, entre las cuestiones que se suman a sus deseos de renunciar también estaría la relación desgastada con Jorgito Moliniers, su bailarín. La pareja ya había sido dupla en años anteriores y tenían una química que funcionaba pero al parecer el cansancio estaría jugando en contra de una de las parejas que más avanzó en La Academia.

Facundo Mazzei se sacó el hombro de lugar en la grabación

Facundo Mazzei, el compañero de Flor Vigna, en el certamen del ciclo de Marcelo Tinelli, se accidentó y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. El periodista e integrante del jurado de La Academia, contó y mostró imágenes de lo ocurrido en plena grabación del programa mientras Facu y Flor Vigna realizaban una coreografía. "Tiene tres semanas de rehabilitación fuera de la pista. En el hospital, se lo colocaron y ya está en su casa en reposo", contó De Brito en su posteo.