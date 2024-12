El durísimo descargo de Werner tras perder el título del TC por los papelitos: "Malditos"

Los papelitos que le arruinaron el título del TC a Werner en 2024.

Mariano Werner rompió el silencio después de que algunos hinchas irresponsables le arruinaran la posibilidad de luchar por el título del TC en 2024. En la vuelta previa a la última carrera de la temporada en el circuito Roberto Mouras de La Plata (Provincia de Buenos Aires), unos simpatizantes de Chevrolet le arrojaron papelitos abajo a su Ford Mustang y no le permitieron disputar la final en igualdad de condiciones. Posteriormente, salió campeón otro representante del "Óvalo" como el mendocino Julián Santero.

Durante la entrevista con Campeones Radio, el piloto de 35 años se refirió a la posibilidad frustrada de conseguir el tetracampeonato del Turismo Carretera. De hecho, opinó que fue todo parte de un plan porque lo "estaban esperando" y dejó en claro que siente mucha tristeza por no haber podido ni siquiera luchar hasta el cierre con Santero, para poder coronarse por cuarta ocasión en la categoría más popular del automovilismo argentino.

La furia de Werner por los papelitos en su Ford en la insólita definición del TC: "Un antes y un después"

Con respecto a los irresponsables que le arruinaron el año y el fin de semana, el entrerriano vaticinó que esto significará "un antes y un después" en la categoría. También mencionó que "el reglamento es claro: cuando los autos salen de boxes ya no se pueden tocar", por lo que profundizó: "Era lo que yo pedía a gritos porque sabía que era algo adrede, que lamentablemente estaba en desventaja en ese momento". "Yo sé que va a haber un cambio porque hasta ayer existía lo lindo del Turismo Carretera, esa buena gente hinchando por cada uno con algunas señas a favor, algunas en contra, pero razonable... Y nos pasa en cada uno de los circuitos, por ahí en algunos más y en otros menos, y es un poco el folcklore de la gente estar cerca de los autos de carreras", insistió.

Incluso, el "Zorro" declaró: "No sé si está bien, pero es un poco lo que viene de aquella época de la ruta que yo no la viví. Automáticamente, cuando salgo de boxes veo que algo... O que las señas, veo que vuelan los papelitos, acelero el motor, ya no tenía potencia, estaba por completo tapada la toma aerodinámica y ya no tuve chances". "Cada vez que veo todo entiendo que esto no es el verdadero hincha del Turismo Carretera, lamentablemente por ahí se opaca un poco la definición", reconoció. "#MalditosPapeles", posteó el protagonista en una historia en su cuenta oficial de Instagram (@mwernerok).

Los papelitos que le arruinaron el título del TC a Werner en 2024.

Con resignación, Werner disparó munición gruesa sobre su Ford Mustang: "Cada vez que veo las imágenes entiendo que fue más adrede porque me estaban esperando, eran tres que sabían dónde tirar los papeles, estaba más que claro... Si eran los hinchas de Chevrolet tendrían que haberles tirado a los seis Mustang, me parece que sería hablar de los hinchas de Chevrolet que en este caso no tienen nada que ver". De hecho, reveló que habló con el líder de la hinchada del "Chivo": "Tuve una linda charla con Pablo de La 15, tengo una hermosa relación con cada una de las caras visibles de los hinchas de cada grupo. No pude hacer nada, me pone triste porque estaba en una linda posición, iba a ser un lindo mano a mano peleando hasta la última vuelta y que ganara el mejor, pero no tuve la chance".

"Lamentablemente tenemos que hablar de esto, que no es lindo. Manchamos una categoría tan linda, necesaria y que tanto trabajo nos da por tres individuos que sabían lo que estaban haciendo", añadió "Marianito". Y completó: "Ojo, yo me he equivocado deportivamente, lo he asumido. Fui responsable de cometer errores, pero con la firmeza de que nunca lo quise hacer a propósito".