Marcela Feudale defendió a Marcelo Tinelli: “Miden un punto y medio”

La locutora se expresó en un reciente reportaje sobre las críticas al conductor de Showmatch por las mediciones de su programa.

Marcela Feudale salió en defensa de Marcelo Tinelli tras las críticas de algunos colegas por las mediciones que ha marcado Showmatch: La Academia desde su estreno. En su descargo, la mítica locutora del ciclo de El Trece mostró su enojo ante el mal gusto de algunos de sus colegas al burlarse del rating de otro programa, incluso cuando el suyo es aún más bajo.

“Yo amo a la Argentina, porque es muy gracioso. Todos los que dicen que a Marcelo le va mal, miden un punto y medio promedio, ¿no?. Él está por arriba de 9, 10 puntos, a veces hace picos de 11. Digo, ¿desde qué lugar le va mal? ¿Desde el lugar de MasterChef o desde el lugar de ellos? Porque desde el lugar de MasterChef sí le va mal porque le lleva diez puntos. Pero desde el lugar de ellos le va bárbaro”, expresó Feudale, en un contundente tono.

La locutora continuó con una crítica a la industria televisiva en general y los pocos códigos que siente por parte de sus colegas. “Hay un grado de maldad y un grado de obstinación con Marcelo, que lo hubo siempre, de tirarle a matar que sinceramente no sé de dónde sale. Hay demasiada preocupación por lo que le pasa a él y poca preocupación por lo que les pasa a ellos. Siempre dicen que Marcelo no cambia pero ellos siguen haciendo el mismo tipo de programas, ósea ¿desde qué lugar te parás?, ¿cuál es la crítica?”, arremetió, en diálogo con Jubilados TV.

“Las mediciones están mal hechas. Las mediciones que se hacen hoy con el 'People meter' representan un universo mínimo. Lo peor es que este análisis que te hago yo lo deberían hacer ellos también que son gente de televisión... Me parece que hay lugar para todos dentro de la televisión”, siguió Feudale, con un alto grado de decepción en su voz, por las actitudes de algunas personas, y concluyó: “Si hay espacios para programas de 1.8, ¿Por qué no va a haber espacio para un programa de 10 puntos? Están preocupadísimos si venden, si no venden, si le mandan la AFIP, sinceramente te digo me parece que es demasiado”.

Ensañamiento con Marcelo Tinelli

En el mismo reportaje, Marcela Feudale habló de una animosidad que muchos tuvieron con Tinelli desde sus comienzos como conductor y lanzó: “Showmatch tiene treinta temporadas, la gente ya lo conoce, hay veces que prefieren ver una plataforma, una competencia que antes no tenía” y así reivindicó al programa que la tuvo como locutora durante décadas. “Hoy en día el mundo está lleno de plataformas, de opciones, programas de cable, de youtube, ¿me entendés? Entonces uno elige y por ahí no te sentás físicamente a verlo”, remató.