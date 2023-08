Sorpresivo encontronazo de Carmen Barbieri y Estefi Berardi en pleno vivo: "Esta chica es una maleducada"

La conductora y la panelista tuvieron un cruce en pleno vivo respecto de una noticia sobre Luis Miguel. Carmen Barbieri y Estefi Berardi discutieron en Mañanísima.

Estefi Berardi y Carmen Barbieri volvieron a cruzarse en pleno vivo de Mañanísima cuando se refirieron a los dichos de Luis Ventura sobre Luis Miguel. La conductora acusó a la modelo por las fuertes fases que ésta soltó a modo de cuestionamiento al periodista de América TV por su informe en alusión al músico mexicano.

Ventura dijo que el músico que se subió al escenario del Movistar Arena no era Luis Miguel, sino que se trató de un doble. Al mismo tiempo, el periodista informó que el cantante de Cuando calienta el sol habría venido a Argentina con dos hombres muy similares a él para que lo reemplacen en situaciones públicas.

Berardi, Sebastián "Pampito" Perelló y Barbieri discutieron sobre esta noticia en su programa y los panelistas fulminaron a Ventura. La conductora se mofó del enojo de sus compañeros y lanzó una picante frase hacia Estefi, con quien protagonizó un cruce días atrás.

El debate en Mañanísima sobre los dichos de Luis Ventura

Carmen Barbieri: "¡Qué lindas las cartas! Me gustaría tirar para Luis Miguel. ¿Es Luis Miguel o un doble?"

Estefi Berardi: "Que lo diga el tarot porque Luis Ventura delira."

Carmen: "¡Basta! ¿Por qué estás contra Luis Ventura?"

Pampito: "Nos indigna que diga esas pavadas."

Carmen: "¿Pero qué les pasa?"

Pampito: "¡¿Cómo va a decir esas pavadas, de que no es Luis Miguel?!"

Estefi: "Cada vez que abro Twitter me aparece una pavada de Luis Ventura."

Pampito: "Porque ahora le gente duda."

Carmen: "Luis, salí al aire. Esta chica es una maleducada."

Estefi: "¿Qué maleducada? Maleducado es él que inventa que Luis Miguel no es."

Carmen: "¡Cómo defiende a Luis Miguel!"

El enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi

La conductora se enojó con Berardi porque faltó a Mañanísima pero sí fue a Poco Correctos, el nuevo ciclo de las tardes de El Trece donde trabaja como panelista. "Sos una desagradecida. Que en la vida de los desagradecidos se sirve Dios. En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora: 'no voy a venir'. Te iba a decir: 'claro, andá a sopletearte así estás más bronceada. Sopleteate todo el cuerpo, mami", le dijo en vivo. Y continuó: "Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder. Conmigo no se te puede pasar. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta".