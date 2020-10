Eduardo Feinmann se refirió a la carta que Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta especial a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner y ante el primer aniversario del triunfo en las elecciones presidenciales de 2019 y destacó la decisión de la vicepresidenta.

El momento se dio durante una entrevista con Hilda "Chiche" Duhalde, por A24. La ex senadora nacional fue la primera en dar su opinión en relación a la determinación de CFK y se mostró claramente a favor. "Creo que Cristina ha tenido una habilidad increíble ayer con esa carta, ha mostrado una inteligencia política impresionante. El llamado a la unidad, aunque muchos no lo crean y tienen el derecho a no creerlo, a mí me genera muchas dudas porque pareciera que el sector que representa a Cambiemos no está incluido en esa unidad pero me parece que es absolutamente necesario", expresó.

Tras las declaraciones de la ex primera dama de 74 años, casada con el siempre polémico Eduardo Duhalde, el conductor se mostró de acuerdo para la sorpresa de muchos. "Yo coincido con usted, creo que es una buena idea. No sé si no está incluido Juntos por el Cambio porque dice 'nos guste o no nos guste'. Ella habla de todos los sectores, ¿no? Así que me imagino que están todos", manifestó el periodista.

Siguiendo por la misma línea, y a pesar de haber mostrado siempre en contra de la llegada de los Kirchner al poder, "Chiche" remarcó el duro momento que atraviesa la Argentina a causa de la crisis y la pandemia. "Creo que estamos en una etapa en la que necesitamos la unidad de todos los argentinos y he perdido la memoria en relación a mi vida política. Lo digo en serio, lo que vemos todos los días y a cada rato, es de tal gravedad en todos los temas, que me siento obligada a tratar de no tener memoria y a tratar de construir", sentenció.

Más allá de las chicanas, Feinmann le dio la razón a la ex dirigente política en varias ocasiones y dejó de lado la polémica. Recordemos que en las últimas declaraciones se enfrentó a Facundo Pastor por el caso Etchevehere, defendió a la meritocracia macrista, cayó en varias "fake news" y realizó distintos agravios contra sindicalistas y políticos con el fervor que tanto lo caracteriza.