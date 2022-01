Sorprendente confesión de Solita sobre la eutanasia: "Prefiero irme"

La actriz dejó en claro que cuando ya no pueda hacerse cargo de su vida de manera independiente, decidirá irse de este plano.

Soledad "Solita" Silveyra se expresó sobre la eutanasia y reveló que, llegada una situación que lo amerite, ella no dudaría en aplicársela. La actriz habló sobre la importancia de militar que esa técnica se legalice en Argentina, donde aún está prohibida, en mayor parte, por las influencias de la religión en el Estado.

"Quiero militar por la eutanasia", comentó Silveyra, en medio de una entrevista que le hizo Moria Casán. Acto seguido, la "One" le consultó si estaría dispuesta a someterse a ese procedimiento y la actriz respondió: "Sí, absolutamente. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma".

La estrella de Amor en Custodia continuó en alusión a aquellas personas que no están de acuerdo con ese método y dejó en claro que los entiende, pero que ella no comparte esa visión. "Yo entiendo muchísimo a los que no deciden lo mismo, pero es algo que sí, que realmente quiero hacer", soltó y siguió: "Nacemos para morir, familia. Yo le decía a ellos, ‘quiero que cuando yo me muera quiero haya música, que ustedes estén bien, que yo me vaya contenta".

"Cuando no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme. Sí", concluyó Silveyra, dejando en claro que ante cualquier enfermedad o traspié de la vida que la ponga en una situación de dependencia, elegiría ya no ser parte de este mundo.

La reflexión de Soledad Silveyra sobre su presente amoroso

En diálogo con Julieta Prandi y el "Tucu" López, Soledad Silveyra se refirió a su soltería e hizo saber al público que a veces necesita la compañía de un hombre. "Estoy soltera hace mucho tiempo, después de uno que me dejo dada vuelta no estoy interesada en conocer a nadie. Aunque no te niego que a veces extraño. Hay momentos en que necesito el abrazo de un hombre".

Ante las consultas de los conductores del programa al que había asistido como invitada, la actriz enumeró algunas de las características que le gusta que los hombres que la acompañan románticamente tengan en su personalidad. "Que me haga reír es fundamental. Que sea inteligente. A mí me gusta mucho la política, todo lo social, he tenido parejas que tenían que ver con eso", expresó la icónica compañera de Osvaldo Laport en telenovelas y así dejó en claro que lo intelectual es muy importante para ella a la hora de elegir una pareja.