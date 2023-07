Soledad Silveyra se desubicó con el hijo de Luis Majul: "Deliciosa"

La famosa actriz se cruzó con el hijo del periodista y protagonizó un incómodo momento al aire.

Soledad Silveyra protagonizó un vergonzoso momento en televisión tras desubicarse con el hijo de Luis Majul. La reconocida actriz acudió como invitada al ciclo en el que trabaja el joven como panelista y le tiró un picante comentario que tomó desprevenidos a todos los presentes.

La situación se dio en El Diario de Mariana, el reconocido magazine que volvió a la pantalla chica pero por América TV con la conducción de Mariana Fabbiani. La reconocida actriz, que días atrás visitó el ciclo de Fer Dente por la misma señal, estuvo como invitada al programa de actualidad y "le tiró los galgos" a Octavio, el hijo de Majul, que forma parte del panel.

"Te voy a decir algo Octavio... No pudo creer que un padre tan estructurado como es Luis Majul... venga con esta cosa deliciosa", lanzó Silveyra sobre el panelista de 29 años. Aunque si bien esta declaración llamó la atención de todos los presentes, el politólogo no tardó en contestar en el mismo tono.

"Mirá Solita que estoy enganchado, pero es una relación abierta", replicó. Entre risas, Mariana Fabbiani se sumó al intercambio y lanzó: "¡La confesión que acaba de hacer Octavio! Ojo con Solita".

El doloroso accidente de Soledad Silveyra en Tandil: "Enganchada"

Soledad Silveyra volvió a aparecer públicamente y generó gran preocupación por su salud. Precisamente, la reconocida actriz se mostró con una bota ortopédica puesta y reveló cómo fue el incidente que la dejó con esa gran lesión física.

La reconocida actriz estuvo de invitada a Noche al Dente, ciclo conducido por Fer Dente en América TV e hizo un repaso por las canciones que marcaron su vida. Sin embargo, lo que llamó la atención apenas ingresó al estudio es que estaba con una bota ortopédica. Ante la sorpresa del conductor, Silveyra contó los detalles.

"Estaba en Tandil con mi familia y estábamos arriba de una de las sierras. Entonces mi sobrina trajo su auto eléctrico para que bajáramos y que yo no tuviera que bajar caminando", empezó por contar. Luego reveló entre risas: "A mí me venía siguiendo un señor bastante grande, entonces les hice un chiste a mis familiares mientras me subía al auto".

La situación finalmente se desenvolvió en lo que Fer Dente llamó "karma". "Mientras yo decía eso, mi sobrina pensó que ya me había subido al auto, pero una pierna me quedó afuera. Entonces ella arrancó y me quedó la pierna enganchada con una piedra tandilense, que muchos sabrán la cantidad que hay ahí", sentenció Silveyra.