Soledad Pastorutti protagonizó un tenso momento en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti debió tomar una drástica decisión en La Voz Argentina tras la batalla de dos participantes de su equipo y el momento estuvo cargado de tensión. La jurado del reality show de Telefe decidió no elegir a ninguno de los artistas por su deslucida performance al interpretar Yo Quisiera de Reik.

Segundo Maciel y Máximo Medina fueron los participantes que se presentaron en la emisión de La Voz Argentina que salió el aire el domingo 2 de agosto, cuando Soledad Pastorutti les comunicó que no quería que ninguno de los dos continuara en su equipo. Ésta se trata de una nueva posibilidad de los jurados del show; una estrategia que pueden usar cuando ninguno de los concursantes que sea la batalla hace una buena presentación.

"Estamos en una instancia que, cuando uno sube a este ring, tiene que subir a comérselo. Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas", comenzó su descargo Soledad Pastorutti. Y sumó: "Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos".

El escándalo que ocurrió en La Voz Argentina por la decisión de Soledad Pastorutti

La artista de folklore eliminó a los dos participantes de su equipo con un sentido pero a la vez contundente discurso y las familias de los artistas se habrían enojado. "Ellos creo que fueron la anteúltima batalla, yo estaba sentada al lado de su familia que eran como 10. Después de que cantaron y de que La Sole los eliminó a ambos, la familia empezó a bardear mal a ella, a la producción, a los de seguridad. A la chica que estaba cuidando nuestra tribuna le decían que les abran las puertas que ellos se tenían que ir cuando querían, le empezó a gritar (el papá de él) y todo así. La chica de seguridad trataba de calmar el ambiente porque estaban en plena grabación y no podían irse porque sino quedaba mal en cámara si había movimientos atrás", soltaron desde la cuenta de X dedicada al espectáculo, nom0leste.