Sofía Calzetti contó la verdad de su separación del Kun Agüero: "Como todas"

La influencer habló por primera de su ruptura con el Kun Agüero. Hace algunas semanas, el exfutbolista confirmó el fin de la relación que duró más de cuatro años.

Sergio "Kun" Agüero confirmó su separación de Sofía Calzetti hace un par de semanas. El exfutbolista fue muy escueto al hablar sobre la ruptura y no le cerró la puertas a una reconciliación. Hasta el momento, la influencer no había hecho declaraciones al respecto, pero en las últimas horas rompió el silencio.

La joven tuvo muy buena onda con el notero de Socios del Espectáculo, pero fue muy cuidadosa para preservar su intimidad. "Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa", fue lo único que dijo el Kun en la trasmisión de stream en la que comunicó el fin del noviazgo de más de cuatro años.

Santiago Riva Roy, notero del programa de El Trece, abordó el lunes por la noche a Sofía a la salida de un estacionamiento, cuando se dirigía a festejar su cumpleaños con sus amigas de toda la vida. "Esa es la nota: ¿Cómo se banca una amiga la ruptura? ¿Esta noche van a estar modo perita loca?", consultó el cronista.

La joven explicó que no y le pidió disculpas porque debía irse. "¿Cómo estás del corazón?", le preguntó y ella contestó: "Estoy muy bien. Perdón, pero no me gusta hablar. Nunca hablé en mi vida". Luego, explicó que en este momento está recibiendo el apoyo de su familia y amigan, aunque aclaró: "Igual, está todo bien. Estamos bien".

La frase generó sorpresa en el periodista y le consultó: "¿Están juntos?". "Está todo bien. No sé si estamos juntos, pero está todo bien... Sergio es lo máximo", afirmó. Y cuando le preguntaron los motivos de la pelea, Sofía sostuvo: "Como todas las parejas, nos peleamos. Pero me tengo que ir".

Estefi Berardi mandó al frente al Kun Agüero

Estefi Berardi dio a conocer cómo sería el presente de Sergio "El Kun" Agüero después de su separación de Sofía Calzetti. La panelista de Poco Correctos, el programa conducido por Leandro "Chino" Leunis y Joaquín "Pollo" Álvarez en el Trece, contó la atareada agenda que tendría el padre del hijo de Gianinna Maradona en materia de encuentros íntimos, tras su ruptura amorosa.

El futbolista anunció su separación de su expareja hace algunos días y desde ese momento es tema de la prensa de espectáculos. "En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más. No es definitivo por ahora", contó el jugador de fútbol en diálogo con el cronista de Socios del espectáculo. "Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero la puerta para volver está", agregó el deportista ante el movilero del programa.

En ese contexto, Berardi contó cómo sería la actual vida de Agüero: "Está haciendo vida de soltero porque no para de likear y seguir a chicas en las redes". Ese comentario de la panelista se suma a la revelación de la influencer de chismes, Pochi, quien soltó: "Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición".