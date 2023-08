Filtraron por qué se separaron el Kun Aguero y Sofia Calzetti: "Piensa"

El exfutbolista de la Selección Argentina confirmó el final de su relación con Sofía Calzetti. Los motivos de la ruptura.

Sergio "Kun" Agüero confirmó su separación de Sofía Calzetti. Luego de semanas de rumores, el exfutbolista lo hizo a través de su cuenta de X (exTwitter) en un curioso intercambio con sus seguidores. "¿Cómo andan? Pronto tengo noticias. Pero es personal, nada de Kunisports je", anunció.

Tras ese posteo, una seguidora le preguntó: "Te me casás". El deportista lo negó e hizo una impactante revelación: "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada". Horas más tarde, Primicias Ya se comunicó con él y reafirmó la ruptura: "Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa".

Y aunque no dio mayores precisiones sobre el fin de la relación, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles. "Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición", sostuvo Pochi, la creadora de la cuenta Gossipeame.

"Sofía está en Miami con la madre en la casa del Kun. Según me cuentan, él podría estar yéndose a Europa", indicó la instagramer. "Me da que tienen muchas discusiones, enojos, se dejan de seguir, se vuelven a seguir, pero se les pasa", opinó la infuencer de chismes.

Después hizo hincapié en que sus seguidores resaltaron que Sofía Calzetti estuvo en la Fiesta Bresh de Miami con la China Suárez. "Sí, me mata que se focalizan en eso. Sofi Calzetti fue a la fiesta con la mamá y estaba también la China, pero acá el tema es que el Kun en Twitter dice que está soltero, dejó de seguir a Sofía... No a la China", sostuvo Pochi.

Por ahora la exnovia del deportista argentino no hizo declaraciones al respecto. De hecho, su cuenta de Instagram estuvo un poco más reservada con sus últimos movimientos. La última imagen que subió junto al Kun Agüero es de fines de mayo de este año. Allí se los puede ver a ambos sentados en un exclusivo restaurante ubicado en una playa.

El Kun Agüero destrozó a Morena Beltrán después de probar su mate

Morena Beltrán inauguró su canal de YouTube y el lanzamiento contó con la presencia del Kun Agüero. El exfutbolista, que separó recientemente de su novia Sofía Calzetti, estuvo en Madrid y probó los mates de la periodista, pero no cumplieron con sus expectativas y no tuvo problemas en hacérselo saber.

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, contó la periodista de ESPN. La joven además formá parte de Kunitas, el equipo propiedad del exjugador, en un torneo de la Queens League.

“Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, explicó sobre su 'técnica' para cebar mates. Luego, tras probarlo, él lanzó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente"

"Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le aconsejó. Finalmente, el deportista también le cuestionó a Morena la marca de yerba que usa.