Silvina Escudero desenmascaró lo peor de Graciela Alfano: "Muy cruel"

La famosa modelo reveló el calvario que atravesó cuando trabajó con la vedette y contó lo peor de ella.

Dentro de los miles de escándalos que conforman a la farándula nacional, el mal vínculo entre Silvina Escudero y Graciela Alfano es uno de los dramas que todavía resuena en la actualidad. La tormentosa relación entre ambas sigue dando mucha tela que cortar, motivo por el que Escudero contó la peor experiencia que la hizo vivir la vedette.

Durante el paso que ambas compartieron durante una de las ediciones del Bailando, se enfrentaron a varias discusiones que desembocaron en una relación tormentosa que empeoró con el pasar de los años. Sin embargo, en una reciente entrevista, Escudero contó que la situación fue peor de lo que muchos pensaban y aseguró que Alfano fue "muy cruel" con ella.

"Empecé con situaciones ansiosas, lo hablaba mucho con la producción, la pasé mal emocionalmente. Me iba llorando, lo que pasaba con Graciela Alfano no era un show ni estaba armado, eso era mi vida", empezó por contar. Luego, sumó: "Ella con la experiencia, ya era figura estelar, la tenía atada".

Angustiada por la situación, Silvina sentenció: "Graciela es una persona que a lo largo de los años ha tenido problemas con varias personas. Ha sido muy cruel conmigo, una verdadera hija de puta".

El desconocido calvario de salud de Silvina Escudero: "Me operé"

Silvina Escudero habló por primera vez sobre cómo vive un problema de salud que atraviesa y contó la tajante decisión que tomó respecto de su familia. La ganadora de Bailando por un sueño 2009 habló sin tapujos sobre el mal momento que vivió y la compleja intervención quirúrjica a la que se sometió.

La artista está desde hace algunos años algo alejada en los medios de comunicación, en comparación de la masiva exposición que supo tener en el auge de su carrera. A pesar de esa realidad, Escudero trabaja en sus redes y contó cómo está su vida hoy, después de someterse a una operación que la tenía asustada.

"La llamé a mi hermana, le dije qué quería qué haga si a mí me llegaba a pasar algo. A Fede también, pero él no me quiere escuchar cuando se lo digo, y son cosas que pueden pasar", reveló Escudero tras ser consultada por la periodista Tatiana Schapiro en Infobae sobre el problema de salud que vivió en los últimos meses. Y sumó: "Hablé poco, no quiero entrar en qué me pasó y qué es lo que tengo. Pero sí, todo este año fue un poco difícil con algunas cosas que me estaban pasando de salud y hace un par de semanas me hice la cirugía, me operé". De todos modo, aclaró que "salió todo bárbaro".

Silvina contó que su complicación de salud, sobre la que no dio demasiada información, comenzó a finales del año pasado: "Yo no lo demuestro y siempre trato de mostrar lo mejor porque todos en la vida pasamos momentos malos y hay que salir". "Pero sí, muchos laburos no pude hacer. Y lo que me preguntabas específico, de la cirugía: creo que tenía que ver con el miedo de una cirugía de tres, cuatro horas, que me seden, la anestesia general que te hacen. Me daba miedo eso", agregó.